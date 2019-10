De Duits-Nederlandse artiest Sven Ratzke gaat de hoofdrol spelen in de Nederlandse versie van de musicalproductie The Rocky Horror Show. De geboren Nijmegenaar kruipt in de rol van Frank-N-Furter.

The Rocky Horror Show is een musical die gebaseerd is op de cultfilm The Rocky Horror Picture Show uit 1975. De musical is een parodie op B-sciencefictionfilms en andere horrorgenres.

De 42-jarige Ratzke had succes met shows als Homme Fatale, Starman en Where Are We Now. Die laatste twee shows bevatten repertoire van David Bowie. In 2008 speelde Ratzke de rol van Master of Ceremonies in de musical Cabaret. In 2016 toerde de entertainer door Nederland met de kerstshow Christmas Night.

De première van The Rocky Horror Show vindt op 28 september 2020 plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam.