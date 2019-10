Acteur Dragan Bakema interpreteert de liedjes in de door David Bowie geschreven musical Lazarus op zo'n manier dat hij ze niet mooi wil zingen. Dit vertelt de vertolker van de hoofdrol in de musical in een dinsdag verschenen interview met De Telegraaf.

"Het nummer Girl geeft Lazarus' hoofdfiguur Newton dat kleine beetje geloof dat er wel degelijk een kans is om terug te gaan naar zijn eigen planeet. En ook al weet hij dat die hoop niet reëel is - ze maken met tape een raket op de grond - het geeft hem de kracht om door te gaan", aldus Bakema. "Als je zo'n verhaal hoort, snap je toch dat het er bij Lazarus niet om gaat hoe mooi de nummers worden gezongen."

"De songtekst van It's no game, van Bowies album Scary Monsters uit 1980, gaat over revolutie", vervolgt de 38-jarige acteur. "Newton is oud, heel oud. En hoeveel oorlogen kun je dan hebben? Ik heb er nota bene eentje kunnen zien in Servië. Ik was Joegoslaaf en werd op mijn elfde Servisch, omdat er een burgeroorlog was. Dit nummer moet ik niet mooi zingen, dan zou Bowie gelijk denken: die heeft het niet begrepen."

De muzikale theatervoorstelling Lazarus is het door Bowie bedachte vervolg op de film The Man Who Fell To Earth. De in 2016 overleden wereldster speelde daarin zelf de rol van Thomas Newton. Het vervolg Lazarus gaat over diens dromen en obsessies. Bowie schreef de musical vlak voor zijn dood.

Bakema nam de hoofdrol over van collega-acteur Gijs Naber. Die liet in augustus in aanloop naar de rol weten te veel hooi op zijn vork te hebben genomen. Lazarus gaat op 13 oktober in première.