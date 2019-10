Mariah Carey is bezig met het schrijven van haar memoires. De 49-jarige Amerikaanse zangeres is van plan om in de loop van 2020 het boek uit te brengen en schrijft onder meer over haar eerste huwelijk.

Het was de bedoeling dat haar boek eerder zou uitkomen. "Maar ik wil er echt heel blij mee zijn", vertelt ze in gesprek met Variety. "Dus het komt in 2020 uit, maar niet in het begin van het jaar."

In haar memoires zal Carey onder meer schrijven over haar huwelijk met Sony Music-platenbaas Tommy Mottola, over wie ze zich al eerder negatief uitsprak.

"Ik luister niet meer graag naar mijn nummer Dreamlover (uit 1993, red.), omdat het me doet denken aan een tijd waarin machtige mannen en zakenmensen voortdurend de macht over mij hadden."

In die tijd nam Carey zich voor dat ze nooit iets verplicht zou moeten zijn aan een man. "Ik wilde geen onderdanige vrouw zijn. Veel mensen zijn ten onrechte in de veronderstelling dat ik dat wel was. Ik zorgde ervoor dat ik precies de helft betaalde van het gigantische huis dat we hadden. Tot aan de waterrekening aan toe."

Carey heeft nu relatie met achtergronddanser

De zangeres trouwde in 1993 met Mottola en na vijf jaar huwelijk gingen de twee uit elkaar. In 2008 ging Carey haar tweede huwelijk aan, met komiek Nick Cannon. Met hem kreeg ze twee kinderen: de inmiddels achtjarige tweeling Moroccan en Monroe.

Momenteel heeft de zangeres, van wie niet bekend is of ze in 1969 of 1970 werd geboren, een relatie met achtergronddanser Bryan Tanaka (36). Daarvoor was ze nog kort verloofd met de Australische zakenman James Packer.