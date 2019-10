De cast van de musical The Book of Mormon heeft de voorstelling al talloze keren opgevoerd. De show is echter nu pas in Nederland te zien. De cast merkt bij het publiek in Amsterdam nog oprechte verbazing, vertellen ze tegen NU.nl.

"In de meeste plaatsen waar we tot nu toe zijn geweest, kennen mensen The Book of Mormon al. Ook als ze de show nog niet hebben gezien, weten ze vaak wel hoe het eraan toegaat. In Amsterdam voelen we dat het publiek oprecht verbaasd is bij elke wending in het verhaal", aldus Conner Peirson, die de rol van missionaris Elder Cunningham op zich neemt.

Nicole Lily-Baisden, die het personage Nabulungi, een Oegandese dorpeling, vertolkt, sluit zich daarbij aan: "Bij een show met zoveel onverwachte elementen is het juist leuk om de verbazing bij het publiek dat het voor het eerst ziet, van de gezichten af te kunnen lezen. Daardoor genieten wij ook weer meer", licht ze toe.

De musical The Book of Mormon werd bedacht door Trey Parker en Matt Stone, de makers van de satirische tekenfilmserie South Park en liedjesschrijver Robert Lopez, die onder meer de muziek van Disney-film Frozen schreef. Het verhaal volgt twee jonge mormonen die als missionarissen naar Oeganda worden gestuurd. De musical schuwt zwarte humor en satire niet en dat viel in de smaak: de voorstelling werd bekroond met negen Tony Awards.

Nicole-Lily Baisden als Nabulungi. (Foto: Paul Coltas)

'Het Nederlandse publiek heeft geen moeite om ons te volgen'

Het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is de eerste niet-Engelstalige plaats waar de originele versie wordt opgevoerd. Baisden legt uit dat de cast daarom op het spraaktempo let en accenten minder sterk maakt. "Ik concentreer me meer op articulatie. Maar dat is alleen maar goed, want dat is eigenlijk altijd belangrijk als musicalacteur", voegt Peirson toe.

De twee zijn te spreken over de Engelse taalvaardigheid van hun publiek. "Aan de reacties te merken ervaren de bezoekers geen problemen ons te volgen, wat indrukwekkend is gezien Engels hier niet de moedertaal is", aldus Baisden.

De acteurs die eerder al in het Verenigd Koninkrijk optraden met de voorstelling, merken wel een verschil in gevoel voor humor. Zo valt het Baisden op dat grappen die verwijzen naar Amerikaanse popcultuur verrassend goed aankomen in Nederland.

"We zien zelfs dat bepaalde passages in de show hier meer publieksreactie krijgen dan in Engelstalige landen. Het betreft soms zelf stukken waarvan we zelf bijna vergaten dat ze grappig zijn, dus dat is leuk om te merken", aldus Peirson.

Conner Peirson als Elder Cunningham. (Foto: Paul Coltas)

De sleutel tot succes van The Book of Mormon

Hoewel The Book of Mormon tot de meest succesvolle musicals uit de geschiedenis behoort, kreeg de show ook kritiek op de stereotype verbeelding van de Afrikaanse dorpelingen en het belachelijk maken van het geloof van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de kerk van de mormonen heet.

De acteurs kunnen zich daar echter niet in vinden. "Er worden veel gevoelige onderwerpen besproken in de show, dus kritiek is in die zin enigszins ingecalculeerd. Maar we merken wel dat de meeste kritiek komt van mensen die niet tot het einde blijven kijken. Pas aan het einde begrijp je waarom het verhaal zo verloopt", stelt Peirson.

"Hoewel er vrij zwarte humor in de musical voorbijkomt, gaat de uiteindelijke boodschap vooral over samenkomen en eenheid. De show heeft een groot hart", voegt Baisden vlug aan. Dat is volgens haar dan ook het geheim van het succes van de show.

Peirson heeft daar zijn eigen idee over. "De muziek is modern, maar heeft tegelijkertijd de klassieke musicalstructuur. De verhaalvertelling is traditioneel en wekt nostalgische gevoelens op. Daarnaast heb je de grove humor en de moderne verwijzingen. Het is spannend en nieuw, maar tegelijkertijd vertrouwd."

The Book of Mormon is nog tot en met 27 oktober in Koninklijk Theater Carré te zien.