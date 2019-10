Het schilderij Devoted Parliament van de anonieme Britse kunstenaar Banksy is donderdag voor een recordbedrag van ruim 11 miljoen euro geveild. Op het schilderij is het Britse parlement gevuld met chimpansees.

Het schilderij van vier meter lang stamt uit 2009 en komt uit een privéverzameling. Veilinghuis Sotherby's had er een prijskaartje aangehangen van maximaal 2 miljoen Britse ponden, maar na een bieding van dertien minuten viel de hamer op 8,5 miljoen pond waardoor de prijs inclusief administratiekosten uitkwam op 9,879,500 pond, zo'n 11,11 miljoen euro.

Banksy zelf reageerde op zijn Instagram met een quote van kunstcriticus Robert Hughes over de waarde van kunst. "Jammer dat ik het werk niet zelf in bezit had", schreef Banksy erbij.

Verband met huidige Britse politiek

Hoewel Devoted Parliament tien jaar oud is, hebben kunstcommentatoren al verbanden gelegd tussen de primaten in het House of Commons en de huidige Britse politiek

Het vorige record voor een Banksy-kunstwerk stond op naam van het werk Keep it Spotless dat in 2008 in New York werd geveild voor ruim twee miljoen euro. Vorig jaar ontstond er reuring nadat het werk Girl with Balloon na veiling zichzelf half vernietigde.

De kunstenaar Banksy, geboren in Bristol, houdt zijn echte identiteit verborgen. Hij staat bekend om zijn politieke en sociale commentaren in zijn werk. Zijn graffiti-kunstwerken duiken over de hele wereld op.