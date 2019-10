Wat is het favoriete boek van Ronald Giphart, welke titel staat bovenaan zijn verlanglijstje en van welke roman sloeg hij steil achterover? NU.nl vraagt elke maand een bekende auteur naar zijn of haar favoriete boeken.

Welk boek ben je nu aan het lezen?

"Ik heb 'm net uit: Tot in de hemel van Richard Powers. Het werd me aangeraden door een boekhandelaar in Utrecht. Die zei: 'Het verhaal klinkt zo saai, dat ga je zeker weten niet lezen. Maar koop het en als het je niet bevalt, breng je het weer terug.'"

"Het zijn negen verhalen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar wel door elkaar lopen en tegen het eind aan steeds dichter bij elkaar komen. De verhalen gaan over bomen, wat de reden was dat de boekhandelaar me waarschuwde. Ik nam mezelf voor: als het me na tien bladzijden niet raakt, leg ik het weg."

"Ik ben begonnen en ben niet meer gestopt met lezen. Het is zo goed, zo meeslepend, grappig, leuk. Goeie literatuur moet voor mij het beeld van de wereld een beetje veranderen. Mijn beeld over bomen is door dit boek bijgesteld, want het boek maakt zich sterk voor de waardering van bomen en wat wij ze als mensen aandoen. Toen ik het boek las, waren net de branden in het Amazonegebied bezig, wat de impact ervan nog groter maakte."

Welk boek heeft recentelijk grote indruk op je gemaakt?

"Dat was Vallen is als vliegen van Manon Uphoff. Het gaat over een vrouw die vertelt over haar incestverleden, maar dit nauwelijks zo expliciet benoemt. Het is een semiautobiografische roman, wat het des te schrijnender maakt. Ik zit in een appgroep met andere schrijvers en dit boek wordt door iedereen bejubeld. Het is een meesterproef van Manon, ik kan me niet voorstellen dat dit boek geen grote prijzen gaat winnen."

"Ook Zomervacht van Jaap Robben, over een dertienjarige jongen die verantwoordelijk wordt voor de verzorging van zijn verstandelijk beperkte broer, maakte indruk. Het is een horrorverhaal zonder horror, maar je blijft lezen, het is zo goed opgeschreven."

Heb je ook een favoriet jeugdboek? Of een boek dat je graag voorlas aan je kinderen?

"Ik las vroeger veel Jan Terlouw, zoals Oosterschelde windkracht 10 en Koning van Katoren. Ik was ook verslaafd aan Dik Trom, Pietje Bell en de De Vijf-reeks. Mijn opa, M.J. Giphart, was kinderboekenschrijver. In die jaren was kinderliteratuur zo anders dan nu, Annie M.G. Schmidt was eigenlijk de eerste die brutale kinderen introduceerde."

Wat is je favoriete boek aller tijden? En heb je ook een favoriete auteur?

"Dat is de Decamerone van Boccaccio (Giovanni Boccaccio, red.). Het boek stamt uit de veertiende eeuw en is geschreven als een raamvertelling van tien jonge mensen. Ze zijn op de vlucht voor de pest en zijn met z'n allen in een landhuis gaan zitten om ervoor te zorgen dat ze het niet krijgen. Ze vertellen alle tien één verhaal per dag, wat honderd verhalen over de liefde oplevert."

"Het is met humor geschreven en er komt ook seks in voor, wat ervoor zorgde dat het tot 1950 verboden was in Engeland. Het is niet pornografisch, maar wel visueel beschreven. Boccaccio had, zeker voor die tijd, hele moderne gedachten: hij schreef bijvoorbeeld over onenightstands en vreemdgaan, maar bracht hierbij wel de boodschap dat je het beter niet kunt doen."

Welk boek staat nog op je verlanglijst?

"Mijn goede vriend Bart Chabot is momenteel bezig met een boek over zijn jeugd en ouders. Hij heeft een verknipte jeugd gehad, is veel geslagen, slecht behandeld door zijn ouders. Nu hij 65 is, durft hij daar een boek over te schrijven. We hebben dezelfde redacteur en van haar heb ik gehoord dat het ontzettend goed is, dus ik kan niet wachten om het te lezen. Bart heeft grote bekendheid gekregen door de boeken die hij schreef over Herman Brood, maar daar zou dit nog overheen gaan. Het komt uit in januari, maar ik hoop het eerder te mogen lezen."