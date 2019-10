Dennis Storm ziet zijn nieuwe boek Do It Together als remedie tegen "kansloos zappen". "Moeder Aarde heeft ons geen handen gegeven om inspiratieloos op de afstandsbediening te drukken", zegt de ex-presentator in Playboy.

In Do It Together laat Storm zien hoe hij zingeving put uit het eigenhandig vervaardigen van meubels en andere voorwerpen.

"Ik heb geen stappenplannen of bouwtekeningen toegevoegd. Wel veel foto's. Het gaat er niet om dat je maakt wat ik heb gemaakt, maar dat je iets maakt wat je zelf wil maken en mooi vindt. Het moet je een gevoel geven dat je zelf ook aan de slag wil gaan in plaats van wéér een avondje kansloos zappen", zegt Storm in gesprek met het blad.

De 34-jarige Storm, die jarenlang BNN-presentator was, is ervan overtuigd dat mensen rust kunnen ervaren als ze met hun handen werken: "We willen allemaal ontstressen en mindful zijn, maar als je niet van yoga houdt, heb je er geen reet aan om vijf avonden in de week in origamiachtige poses op een matje te zitten."

Het is niet de eerste keer dat Storm zijn levensvisie in boekvorm aan de man brengt. In zijn eerste werk Weg ermee pleit hij voor een opgeruimder, minimalistisch leven met minder bezittingen. Do It Together is vanaf 21 oktober beschikbaar.