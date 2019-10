Presentatrice Nicolette Kluijver liet de versjes uit haar eerste boek Dierenpret met Nicolette door haar kinderen keuren voor ze werden gepubliceerd. Het boek verscheen op Dierendag.

Waarom besloot je dit boek te maken?

"Ik heb in dit boek alles gecombineerd wat ik leuk vind en wat mij heel blij maakt: schrijven, kinderen en dieren. Ik schrijf al regelmatig, bijvoorbeeld formats en ideeën. Dieren maken me vrolijk, ik geniet van alle dieren in mijn leven. Het schrijven ging eigenlijk vanzelf. Het duurde ongeveer een jaar voordat het boek er was, van het schrijven tot het vinden van een illustrator. Ik heb er niet de verwachting bij dat ik een literair hoogstandje heb neergezet, haha."

Waar gaan de versjes over?

"In het boek staan versjes over dieren, waarvan 80 procent ook op onze eigen boerderij rondloopt. Het gaat over het boerderijleven, met de gedichtjes wil ik kinderen leren waar de melk en kaas vandaan komt die ze drinken en eten. Er zit een versje tussen waarin ik de vraag stel: zeg jij weleens bedankt tegen alle dieren?"

Welk versje heeft voor jou de meest bijzondere betekenis?

"Die over de onzekere geit, die denkt dat zij lelijk is. Dan komt ze erachter dat ze anders is dan de rest en juist daarom mooi is. Mijn dochter Isabella van zeven vindt het mooi, die zegt dat de boodschap klopt. Het is wel handig dat ik thuis een kinderjury heb zitten (Kluijver heeft drie kinderen: Isabella en de vierjarige tweeling Ana-Sofia en Jesse, red.), die de verhaaltjes beoordelen. Mijn versje over een konijn met een hazentand keurden ze af. In het versje rijmde ik 'hazentand' met 'frappant', maar dat woord kennen ze niet."

Denk je al over een volgend boek?

"Ambitie om te schrijven voor volwassenen heb ik niet, ik wil het bij het kinderthema houden. Het lijkt me wel heel leuk om een tweede Dierenpret te maken. Ik heb trouwens ook een theatervoorstelling geschreven op basis van mijn boek, dus de kans is groot dat het ook een vervolg krijgt in het theater. Hoe gaaf zou dat zijn?"