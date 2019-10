Don Diablo brengt een eigen stripboek uit dat Hexagon heet, vertelt hij in gesprek met AD. De dj bedacht het verhaal en schreef samen met één van de schrijvers van de Star Wars-comics het verhaal.

"In Amerika is er begin dit jaar een soort All-star team gecreëerd met tekenaars die ook voor studios als Marvel en DC Comics hebben gewerkt. Het is een jongensdroom die uitkomt. Dit is iets waar ik eigenlijk al tien jaar op zit te broeden", vertelt de dj, die eigenlijk Don Pepijn Schipper heet.

Het stripverhaal werd geïnspireerd op de vader van de dj, die in 2012 overleed. "Mijn vader moest erin komen, en dat is gebeurd. Het mooiste wat ik kon doen. In het verhaal heet hij Leo. Hij is de vader van een jongetje dat ontdekt dat hij goed is in gamen en uiteindelijk de wereld moet redden", vertelt de dj.

Volgens de dj is het jongetje in het boek deels gebaseerd op zijn eigen levensverhaal. Al was het bij hem, in plaats van gamen, de muziek waar hij goed in was.

Hexagon zal verkrijgbaar zijn in de lente van 2020.