Na drie jaar brengt Ronald Giphart weer een nieuwe roman uit. Alle Tijd draait om een vriendengroep van zes vijftigers, die terugblikt op hun vriendschap. De Phileine zegt sorry-auteur heeft naar eigen zeggen flink geworsteld om al deze karakters - plus nog een zevende personage - een eigen identiteit te kunnen geven.

"Het zijn verzonnen, fictieve karakters, maar wel deels geïnspireerd op mijn eigen vriendengroep die ik al sinds de middelbare school heb", vertelt de 53-jarige auteur in gesprek met NU.nl. "Daar zitten een paar schrijvers tussen en we hebben eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt als de vriendengroep in het boek."

Giphart hoopt dat de roman, die sinds 27 september in de winkels ligt, zoveel mogelijk mensen aanspreekt. "Als ik schrijf, schrijf ik eigenlijk voor mezelf en wil ik het zelf goed vinden. Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen daarin meegaan. Het is een universeel verhaal over jonge mensen die ouder worden, over een vriendschap die begint te rijpen en zich te ontwikkelen. Als je jong bent, heb je veel vrienden. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je er kwijtraakt."

Roedel wolven leidde tot inspiratie zevende personage

Maar eigenlijk zijn er niet zes, maar zeven hoofdpersonages, vertelt Giphart. "De vriendengroep is het zevende personage, die vertelt het verhaal. Alsof de club zelf het verhaal vertelt. Ik kwam op dit idee toen ik iets las over een groepspersoonlijkheid, die vaak ontstaat in een groep wolven. Ieder individu in zo'n roedel heeft zijn eigen persoonlijkheid, maar samen als optelsom van de groep ontwikkelen ze ook een persoonlijkheid."

De schrijver had tot dusver nog niet een 'wij-personage' in zijn boeken gebruikt en daarom had het schrijven van zijn nieuwe roman wat meer voeten in de aarde. "Het duurde wel een half jaar voordat ik het onder de knie had en had mezelf voorgenomen dat wanneer het niet zou werken, ik de vertelvorm eruit zou gooien. Toch heb ik doorgezet, maar het schrijven duurde hierdoor wel een jaar langer dan het anders zou duren."

Het moeilijkste van het schrijfproces was volgens Giphart om de verschillende personages niet in clichés te laten belanden.

"Dat was het hardste werk van allemaal. Er zijn twee technieken: je kunt ze stuk voor stuk introduceren en dat uitbouwen door het verhaal te vertellen. Of je kunt ze gelijk in het diepe gooien en kijken hoe je die personages levend krijgt, zonder ze daarbij cliché-eigenschappen mee te geven." Dat was volgens Giphart niet makkelijk. "Schrijven is echt hard werken."

Giphart is al bezig met nieuw boek

Meerdere romans van Giphart zijn verfilmd, zo zijn er bioscoopfilms gemaakt van Phileine zegt sorry en Ik omhels je met duizend armen. "Een verfilming van Alle Tijd zie ik zeker voor me", zegt Giphart. "Al heb je dan wel meerdere acteurs nodig, die de jongere en oudere variant van de personages kunnen spelen." Wie volgens Giphart zeker een rol in een mogelijke verfilming van Alle Tijd moet krijgen, is de acteur Arend Brandligt. "We schrijven veel samen, hebben een paar series ontwikkeld, maar hij speelde nog nooit eerder in een boekverfilming van mij. Hij is echt ongelofelijk goed."

Tussen Alle Tijd en Gipharts vorige roman Lieve zit drie jaar. Maar als het aan de auteur ligt, komt de opvolger sneller. "Rond de verschijning van een roman doe ik vaak wat minder, dus begin ik al aan de volgende."

De schrijver vertelt dat het gaat om een novelle, die "totaal anders van toon wordt". "Het heeft weer een ik-verteller en draait om een Nederlandse schrijver die naar Amerika vertrekt. Daar probeert hij geld bij te verdienen als taxichauffeur en nachtportier. Of het ook op mijn eigen leven geïnspireerd is, ga ik pas vertellen als de roman er eenmaal is. Hij komt hopelijk volgend jaar uit."