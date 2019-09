Bestsellerauteur Lucinda Riley, bekend door haar boekenreeks De zeven zussen, wil als witte vrouw ook over de problemen van zwarte mensen kunnen schrijven. Dat vertelt ze vrijdag in een interview met NRC.

Riley heeft net de laatste hand gelegd aan Zon, het zesde deel van de serie waarin de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van de jaren vijftig een belangrijke rol speelt.

Op de vraag of ze daar als witte schrijver problemen mee verwacht, zegt ze: "Daar kan ik op wachten, maar in meerdere delen kom ik op voor minderheden: voor de Aboriginals, de zigeuners. In dit deel wilde ik per se de burgerrechtenbeweging verwerken. Ik probeer de wereld te zeggen: kijk naar hoe ze zijn behandeld in hun eigen land."

"Bovendien: ik ben Iers, honderd jaar geleden was ik een etnische minderheid. Dus alleen omdat ik wit ben, geprivilegieerd ben, zou ik dit niet mogen doen? Aan het eind van dit boek doe ik ook een oproep aan alle uitgevers over de hele wereld om meer boeken uit te geven van etnische minderheden, zodat zij ze kunnen schrijven."

"Natuurlijk zouden ze dat moeten doen. Maar of ik nu wit, zwart of vrouw ben… Gaan we het punt bereiken dat ik niet over mannen kan schrijven omdat ik een vrouw ben?"

'Schrijvers moeten dapper zijn'

Riley legt uit dat ze vrij wil kunnen zijn in de keuzes die ze maakt. "Ik wil niet het gevoel krijgen dat ik geen verhalen zou kunnen vertellen omdat ik wit ben. Waarom kreeg ik geen commentaar toen ik over Aboriginals schreef of over zigeuners? Schrijvers moeten dapper zijn, ik hoop dat wat ik doe uiteindelijk iets positiefs is."

"Juist nu, met wat er in de VS gebeurt, zijn die verhalen belangrijker dan ooit, dat mensen zich herinneren wat er gebeurd is. Toen ik in Harlem bezig was aan dit deel, zei Trump: 'Ga terug naar je eigen land'. Dat was een angstaanjagend moment."

De bestsellerauteur zegt sterk begaan te zijn met de onderwerpen waar ze over schrijft. "Ik werk hard en ben bijna obsessief. Het is mijn nachtmerrie dat ik een fout heb gemaakt in het historische onderzoek. Het moet wel zo zijn dat ik, Lucinda Riley, alle verantwoordelijkheid neem voor wat er op papier komt."