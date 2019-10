Wat begon in de ruimte als een videogesprek met zijn zoontje, is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde boekenreeks. André Kuipers komt deze Kinderboekenweek met het vijfde deel van André het Astronautje. Zijn vrouw en kinderen zijn daarbij nog altijd onmisbare schrijfpartners, vertelt de ruimtevaarder aan NU.nl.

Het begon in 2011. Kuipers kreeg iedere week twintig minuten videocontact met zijn gezin, maar de kinderen bleven meestal niet zo lang plakken. "Na een paar keer hadden ze het wel gezien", vertelt de ruimtevaarder. "Dan zeiden ze even gedag en gingen ze weer verder spelen. Door een verhaaltje te verzinnen, kon ik hun aandacht er weer bij krijgen. M'n vrouw stelde later voor dat ik er een boek van zou maken."

Het gezin bleef sindsdien altijd samenwerken, vertelt Kuipers. "M'n vrouw en kinderen geven me heel veel advies. Bij een eerder verhaal waren we al op Mars geweest, nu wilden we teruggaan naar de Aarde om te zien hoe mooi die is. Het thema van de kinderboekenweek is reizen, dus daar verzonnen we allerlei attributen bij. De kinderen in het boek vinden bijvoorbeeld een zeil, waar ze dan een zonnezeil van maken."

Naast zijn eigen gezin heeft de schrijver sinds het begin steevast illustrator Natascha Stenvert als partner. Kuipers: "Zij maakt de prenten bij m'n input en stopt daar allerlei kleine grapjes in. Voor mij was dat soms ook weer verrassend. Nu zag ik bijvoorbeeld m'n eigen biografie op een boekenplankje staan, en foto's die ik zelf in de ruimte heb genomen. Je blijft ernaar kijken."

Inspireren om verder te kijken dan eigen horizon

In André het Astronautje op zoek naar Laika zien de jonge hoofdpersonen hoe hun hondje wegvliegt in een raket en zetten ze de achtervolging in door zelf een raket te bouwen van gevonden materiaal. Met het boek wil Kuipers jonge lezers inspireren om verder te kijken dan hun eigen horizon.

"Kinderen van nu zijn de mensen die straks nieuwe dingen gaan verzinnen om het beter te maken op aarde", legt de ruimtevaarder uit. "Ik geloof heel erg in nieuwe technologie. Op deze leeftijd kun je al beginnen met aankweken van het idee dat wetenschap leuk is. Dat kun je heel mooi met kleurige prentenboeken verwoorden."

De tekeningen in André het Astronautje zitten vol met fantasievolle elementjes, maar intussen wilde Kuipers ook dat zijn verhaal een educatieve waarde bleef houden. "De verschillen tussen de planeten bijvoorbeeld, in kleur en vorm. En vooral de boodschappen die erin zitten. Dat de wereld een ontdekkingsplek is. Dat je oplossingen kunt vinden door samenwerking, techniek en wetenschap."

Fascinatie voor exotische ruimteverhalen

Kuipers realiseert zich dat ruimtevaart het uitgelezen platform is om jong en oud te te kunnen enthousiasmeren. "Vaak wordt er een beetje gedacht dat wetenschap voor nerds is", legt hij uit. "Maar ruimtevaart vinden mensen wel interessant, niet beseffende dat het allemaal wetenschap en techniek is. Ik begrijp dat ook heel goed, die fascinatie voor exotische verhalen uit de ruimte. Alles is daar totaal anders dan je gewend bent."

Op uiteenlopende conferenties spreekt de ruimtevaarder voor medici, rechters en brandweerlieden. Daarnaast duikt hij in november weer de theaters in voor Space Academy, waarin hij een jong publiek meeneemt op een ruimtereis. "Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk groepen in de maatschappij te laten zien hoe boeiend wetenschap en techniek zijn, en hoe kwetsbaar onze planeet is. Schitterend om daar nu ook een product voor de Kinderboekenweek bij te kunnen maken."