Nu The Lion King na drie jaar is gestopt, mag Anastasia vanaf zondag de zaal van het Circustheater in Scheveningen vullen. NU.nl spreekt met Tessa Sunniva van Tol (28), die in de rol kruipt van het titelpersonage en Milan van Waardenburg (25), die de Russische straatrat Dmitri speelt.

Hoe voel je je in aanloop naar de première?

Van Tol: "Deze week voel je dat spanning toeneemt, iedereen wil het graag goed doen. Het voelt toch alsof je een soort eindexamen doet, je wil aan iedereen laten zien wat we hebben gemaakt. Als de première eenmaal voorbij is ben ik wel opgelucht en kunnen we daarna lekker spelen."

Van Waardenburg: "Ik heb gemixte gevoelens. Ik kijk stiekem uit naar het glas champagne als alles achter de rug is. Ik ben meer gestrest en nerveus dan toen ik speelde in Duitsland. Dit is mijn eerste hoofdrol in Nederland. Er is een hele zaal met BN'ers die naar me kijkt en iedereen heeft natuurlijk verwachtingen omdat ik de rol al heb gespeeld."

Wanneer hoorde je dat je de rol had?

Van Tol: "Dat was een paar dagen voor Kerst, dus dat was een heel mooi kerstcadeau. Het was een week na de laatste audities en ik wist niet wanneer ik het zou horen. Het was dus heel moeilijk om je mobiel los te laten. Het ergste is dan als je het nummer ziet verschijnen en je weet dat je een nee of een ja te horen krijgt."

Van Waardenburg, die de mannelijke hoofdrol Dmitri al eerder speelde in Duitsland, moest even nadenken toen hij hoorde dat hij de rol had. "Ik sta ook onder contract in Duitsland en heb iets opgebouwd. Mensen leren me daar net kennen, dat laat je niet zomaar achter. Maar de keuze was toch snel gemaakt. Om in het Circustheater een hoofdrol te kunnen spelen is zo'n grote kans."

Hoe heb je je voorbereid op de rol?

"Toen het toneelstuk op Broadway stond, ben ik meteen het album gaan luisteren, dus ik was al verslaafd aan de muziek. Daarnaast ben ik me in gaan lezen om alles over de familie Romanov te weten te komen. Maar de persreis naar St. Petersburg was de beste voorbereiding die ik had kunnen hebben. Ik ben daar geweest in de paleizen waar zij als kind heeft rondgelopen, het was zo gek om te bedenken dat diegene die je gaat spelen daar ook ooit was."

"De taal is wel een ding, omdat ik zo'n vier jaar in het buitenland ben geweest en opeens weer in het Nederlands moet spelen. Dat vergt toch een andere techniek van zingen en spreken. Ik had wel even nodig om dat Duits te deleten en de Nederlandse versie er in te krijgen. Gelukkig kreeg ik daar tijd genoeg voor."

Waar kijk je naar uit in deze rol?

"Ik vind het leuk om de transformatie van Anya naar Anastasia te mogen spelen. Ze begint als een meisje dat niets van zichzelf weet, en wordt een vrouw die zichzelf gevonden heeft. Dat is een heel bijzonder traject. Ook verheug ik me op het dragen van al die mooie jurken, die overigens erg zwaar zijn. De zwaarste jurk die ik moet dragen is rond de 12 kilo, ik hoef dus geen work-out meer te doen."

"Vooral de scènes met Tessa en Ad Knippels vind ik leuk om te spelen. Ad is een doorgewinterde acteur. We kunnen ons goed optrekken aan elkaar. Ik ben benieuwd of de taal extra diepgang gaat geven, omdat ik nu in mijn moedertaal speel. De rol speel ik anders dan in Duitsland. Daar is Dmitri agressiever en harder, hier meer laconiek en spottend. Dat is op advies van de regisseur, zodat er meer uitdaging zit in het spelen."

Wat is je favoriete scène?

"Er zijn zoveel leuke momenten, maar als ik mag kiezen is dat de scène met de muziekdoos waar ik het eerder over had. Als alle herinneringen terugkomen bij het openen ervan, danst het complete ensemble als figuren uit haar verleden om haar heen, zo mooi."

"Ik moet veel groteske nummers zingen met hoge noten, maar in de tweede akte zit er een klein, schattig solonummer, waarin Dmitri toegeeft dat hij meer gevoelens heeft voor Anya. Dat is eenvoudig op tekst en spel, heel fijn om te zingen."