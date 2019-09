Youp van 't Hek werd tijdelijk beveiligd nadat hij werd bedreigd om een grap over voetbal, vertelde hij donderdag bij De Wereld Draait Door.

Van 't Hek was te gast in de talkshow om te praten over de grenzen van wat toelaatbaar is op het gebied van grappen. In het gesprek werd hem gevraagd of hij weleens beveiligd is om grappen die hij heeft gemaakt, waar hij bevestigend op antwoordde.

"Ik werd een lange tijd serieus bedreigd. Ik heb daarom ook lang beveiliging gehad", vertelde de komiek. Hij beschreef hoe twee beveiligers aan de zijkanten van het podium stonden tijdens zijn show en de eerste vijf keer moesten lachen om zijn show, maar het daarna wel gezien hadden. "Ze keken zo chagrijnig dat ik aan mijn management had gevraagd of het kon stoppen of dat ze ergens anders mochten staan, want ik werd er zelf een beetje lacherig van."

Van 't Hek benadrukte dat de bedreigingen aan zijn adres door de politie zeer serieus werden genomen. Hij bevestigde dat het ging om hooligans en dat de politie bekend was met de daders. Wat de grap precies was en wanneer de bedreigingen plaatsvonden, zei hij niet.

De cabaretier gaf toe dat hij nu meer nadenkt over of hij bepaalde dingen nog moet zeggen, wanneer hij het gevoel heeft dat hij kan worden bedreigd. Hij zei zeker na de moord op Theo van Gogh op zijn hoede te zijn en op zijn woorden te letten.