Het leed dat Johnny de Mol zag op het Griekse eiland Lesbos, waar hij een paar jaar geleden voor het eerst naartoe ging om vluchtelingen te helpen, heeft hem niet onberoerd gelaten.

"Van al die ellende heb ik lang last gehad", vertelt De Mol, wiens theatershow Hier is De Mol! donderdag in première gaat in het DeLaMar Theater in Amsterdam, in Trouw.

"Sommigen van ons hebben professionele hulp gezocht en we praten veel en vaak over de verschrikkelijke situatie daar. Voor de show gaf ik al lezingen op scholen, universiteiten en bij bedrijven. Maar in de show praat ik naast de positieve kanten van mijn werk in Griekenland voor het eerst ook openlijk over het verdriet op het eiland."

De Mol wil verdriet omzetten in daadkracht. "Neem de berg van ruim een half miljoen reddingsvesten in het noorden van Lesbos. De aanblik daarvan voelt als een stomp in de maag, die plek maakt de omvang van de vluchtelingenstroom in één klap duidelijk. Maar je kunt het ook anders zien: voor het gros van de mensen waren wij er op de stranden."

Het doel van De Mol is om ervoor te zorgen dat mensen wat genuanceerder gaan denken over het vluchtelingenprobleem. "Het zou natuurlijk mooi zijn als mensen na het verlaten van de zaal direct op internet gaan zoeken waar in de buurt zij kunnen helpen. Maar een gematigder toon in Nederland, daar ga ik voor. Dat zou al de hoofdprijs zijn. Laten we naar elkaar blijven luisteren en minder snel oordelen over de ander."