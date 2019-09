Zanger Julio Iglesias vertelt in zijn nieuwe biografie Julio. La Biografía, die later deze week verschijnt, onder meer dat hij zich altijd onzeker heeft gevoeld bij het leren kennen van nieuwe vrouwen.

"Als ik uitga met een vrouw, ongeacht hoe knap ze is en hoe romantisch de avond is, vraag ik me toch altijd af: Is ze met mij om wie ik echt ben of om wat ik heb bereikt?", zegt de 75-jarige zanger volgens Billboard onder meer in het boek.

"Dat heeft altijd veel twijfels en pijn veroorzaakt", aldus Iglesias, die vader is van negen kinderen, onder wie zanger Enrique. Met zijn eerste vrouw Isabel Preysler kreeg hij drie kinderen en met zijn tweede vrouw, het Nederlandse model Miranda Rijnsburger, vijf.

In juli van dit jaar werd Iglesias door een Spaanse rechter aangewezen als de biologische vader van Javier Sánchez Santos. Hij is de zoon van de Portugese voormalige danseres María Edite Santos, die in 1975 een week met de zanger zegt te hebben doorgebracht. Daarbij raakte ze zwanger.