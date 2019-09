Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda zijn samen te zien in de schaatsshow Sint on Ice, waarbij bekende sinterklaasliedjes worden gezongen.

Bakkum (32) en Holwerda (40), die een relatie kregen toen ze in 2006 de hoofdrollen speelden in Grease, blijven het bijzonder vinden om samen een voorstelling te doen.

"We zijn nu dertien jaar en drie kinderen verder", aldus Bakkum in een reactie. "Dat Bettina en ik nu samen in een familievoorstelling mogen spelen, zien we als iets heel speciaals. Thuis vieren we altijd met de hele familie pakjesavond en onze kids vinden het nu al magisch dat papa en mama gaan samenwerken met Sinterklaas. We verheugen ons dus erg op de voorstellingen in november."

De ijsshow vindt plaats op 22, 23 en 24 november in Autotron in Den Bosch. In drie dagen worden zeven shows gegeven.