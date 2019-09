Fotograaf Charlie Cole, die in juni 1989 een iconisch protest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking vastlegde, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de South China Morning Post vrijdag.

Met zijn foto van een protesterende man die een tank probeert tegen te houden, won Cole in 1990 de World Press Photo of the Year-wedstrijd. Het beeld werd een symbool voor de massale studentenprotesten tegen corruptie van de Communistische Partij. Een dag voordat de foto werd genomen, waren die demonstraties hardhandig neergeslagen door de Chinese overheid.

De Amerikaan Cole was een van de vier fotografen die de actie van de man vastlegden. Zijn beeld werd echter verkozen tot World Press Photo of the Year. De altijd anoniem gebleven man werd uiteindelijk meegenomen door de veiligheidsdienst. Wat er precies met hem is gebeurd, is onbekend.

Cole zou zijn filmpje na de actie in een toilet hebben verstopt, om het te beschermen tegen veiligheidsdiensten die het beeldmateriaal uit zijn camera's confisqueerden.

In 2009 deed Cole in gesprek met The New York Times zijn verhaal over de bewuste foto: "Ik denk dat zijn actie overal in harten werd gesloten. Zijn karakter was bepalend voor het moment, in plaats van dat het moment bepalend was voor zijn karakter. Hij maakte het beeld. Ik was slechts een van de fotografen. En ik voelde me vereerd om erbij te zijn."