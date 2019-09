Het acteurskoppel Sarah Jessica Parker (54) en Matthew Broderick (57) zal in een nieuwe versie van het toneelstuk Plaza Suite ook een getrouwd stel spelen. De acteurs spelen drie verschillende personages en kruipen dus in de huid van drie getrouwde paren.

Het is de eerste keer sinds 25 jaar dat Parker en Broderick samen het toneel delen. Eerder waren ze ook samen te zien in de Broadway-musical How to Succeed in Business Without Really Trying.

Parker, bekend van Sex and the City, is sinds 1997 getrouwd met de Ferris Bueller's Day Off-acteur.

Plaza Suite zal op Broadway worden gespeeld en zeventien weken lang te zien zijn. Het komische stuk draait om drie getrouwde koppels die logeren in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. Vanaf maart 2020 zullen try-outs worden gespeeld.