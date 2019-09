Ruim dertig jaar na de publicatie van The Handmaid's Tale van Margaret Atwood (links op de foto) verschijnt dinsdag The Testaments, het vervolg op het dystopische verhaal dat ook is verfilmd tot een succesvolle serie. Recensenten zijn overwegend positief over de langverwachte opvolger van het boek uit 1987.

The Independent - vier van de vijf sterren

"Er zijn hoge verwachtingen gekweekt voor The Testaments. Daarnaast is haar voorganger briljant en is er een ontzettend populaire televisieserie van gemaakt. Aan die verwachtingen wordt niet geheel voldaan, maar het bevredigt het verlangen naar meer. Het boek is een verslavend en vlot avontuur dat leidt naar de ineenstorting van Gilead, een totalitaire christelijke staat die is gevormd in een dystopisch Amerika en waar vrouwen wegens lage geboortecijfers worden gebruikt als seksslaven."

"Het boek bouwt voort op een bestaande wereld en lost enkele mysteries op in plaats van dat er meer bij komen. Het is een verrassend plezierige leeservaring, met moedige jonge heldinnen en sappige, soms voorspelbare plotwendingen."

BBC - drie van de vijf sterren

"Het boek is zowel een prequel als een vervolg op The Handmaid's Tale. Het prequel-gedeelte draait om de tot dusver goed verborgen geschiedenis van Aunt Lydia (in de serie gespeeld door Ann Dowd, waarin haar leven wel kort belicht werd, red.), een van de instructrices van Gilead (het dystopische Amerika waarin vrouwen worden gezien als eigendommen). Deze hoofdstukken zorgen voor de meeste kippenvel."

"De sequel-hoofdstukken worden verteld vanuit het perspectief van twee tienermeisjes, een die in Gilead woont en de ander in Canada (waar het regime niet heerst, red.)."

"The Testaments is een zwakker en minder bevredigend boek. Dat komt door het vertelperspectief en door de plaatsen waar het zich afspeelt. In The Handmaid's Tale werd het verhaal verteld vanuit één vrouw, Offred. The Testaments verdeelt onze aandacht en sympathie over drie verschillende verhalen."

The Guardian - geeft geen sterren

"The Testaments is Margaret Atwood op haar best. Ze levert een mix van vrijgevigheid, inzicht en controle, in een directe stijl. Als je dit boek leest, voel je de wereld om je heen draaien, omdat de onvoorziene verschuivingen in de maatschappij in de afgelopen jaren dezelfde - eeuwenoude - thema's laten zien."

"Het geeft de lezer ook een kans om zich zijn of haar eigen politieke leven voorbij te zien flitsen, omdat het je helpt herinneren hoe het er dertig jaar geleden aan toeging, zodat je kunt zeggen: 'Als Atwood in 1985 al gelijk had, dan is dat vandaag de dag nog meer het geval.'"

