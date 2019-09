De veiling van Turbo Zone Truck, een vrachtwagen van 17 ton die Banksy met graffiti versierde, belooft een recordopbrengst op te gaan leveren. Ondanks dat Banksy een vermogen zou hebben van zo'n 50 miljoen dollar, zegt de straatartiest dat hij er niet op uit is om geld te verdienen met zijn kunst: hij wil vooral aandacht vestigen op politieke en maatschappelijke thema's. Een overzicht van een paar veelbesproken werken.

Thema van werk op vrachtwagen is anarchie

Turbo Zone Truck is het grootste werk dat de anonieme kunstenaar ooit heeft gemaakt, met een bewerkt oppervlak van ruim 80 vierkante meter. Banksy maakte het in 2000, ongeveer zes jaar voordat hij bij het grote publiek bekend werd. Op de truck komen thema's naar voren die de straatartiest in veel van zijn latere werken laat zien, zoals anarchie en verzet.

Commentaar op telefoongeneratie

Banksy maakte in 2014 Mobile Lovers. Het kunstwerk was te zien op een stenen muur in Bristol. Op het werk is in een stelletje te zien is dat weinig aandacht lijkt te hebben voor elkaar, maar vooral voor hun telefoon. Met het werk levert de kunstenaar commentaar op de 'telefoongeneratie', die hun leven vooral laat bepalen door hun telefoon en weinig meer kijkt naar wat er om hen heen gebeurt.

Kritiek op vreemdelingenhaat

Steve Jobs staat centraal op de muurkunst die de artiest in 2015 maakte, vlak bij een vluchtelingenkamp in het Franse Calais. De in 2011 overleden Apple-bedenker is namelijk de zoon van een Syrische migrant. "We worden vaak verondersteld te geloven dat migranten ons veel kosten, maar Apple - het meest winstgevende bedrijf ter wereld - bestaat alleen omdat Amerika een jonge man uit Homs (stad in Syrië, red.) in het land heeft toegelaten", zegt de kunstenaar hierover. Het jaar daarvoor maakte Banksy overigens nog een nieuwe versie (op de foto hieronder) van zijn beroemde werk Balloon Girl, waarmee hij steun betuigde aan het Syrische volk.

Britse slavenarbeid

In dit werk, gemaakt op de muur van een jongerenclub in Londen, is een jongetje te zien dat op een naaimachine Britse vlaggetjes maakt. Slave Labour is een protest van Banksy tegen het inzetten van sweatshops (werkplaatsen waar kinderen tegen een zeer laag loon werken) bij het produceren van souvenirs voor de Olympische Spelen in Londen en het zestigjarig jubileum van koningin Elizabeth. Het deel van de muur waarop het werk stond werd later ontvreemd, tot ongenoegen van de buurtbewoners van de wijk. Zij vonden namelijk dat het was bedoeld als een cadeau voor hen. Banksy mengde zich in deze discussie en zei dat de eigenaren van de club mochten bepalen wat er met het werk gebeurde. Het werd uiteindelijk verkocht voor ruim 400.000 pond, de opbrengsten gingen naar de club.

Rat of Wall Street

Banksy plaatste dit werk in de New Yorkse wijk SoHo. Hij tekende een rat die is gekleed als een zakenman, om te verwijzen naar het grote aantal in pak gekleede mannen op Wall Street, het financiële district in New York. Daarnaast staat de tekst 'Let them eat crack', een variant op de uitspraak 'Let them eat cake' van Marie Antoinette, de echtgenoot van Lodewijk XVI. Deze quote wordt gebruikt om het onbegrip aan te duiden dat de rijken soms hebben voor de lagere klassen. Door het woord 'cake' te vervangen met 'crack', wijst Banksy op het drugsprobleem waarmee veel daklozen in New York kampen.

Slechtste uitzicht ter wereld

In 2017 opent Banksy een hotel in Bethlehem, dat uitkijkt op een acht meter hoge betonnen muur. De straatartiest noemt de logeerplaats "het hotel met het slechtste uitzicht ter wereld" en vestigt hiermee de aandacht op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Het hotel is overigens nog steeds geopend. Het is niet de eerste keer dat Banksy op deze plek actief is. In 2005 raakte de anonieme kunstenaar in opspraak toen hij negen werken op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden schilderde, zoals een ladder over de muur en een kind dat een gat door de muur graaft.