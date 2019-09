Stanley Burleson, die vanaf december te zien zal zijn als de schurk Khashoggi in de Queen-musical We Will Rock You, zei niet meteen ja tegen de rol van slechterik.

"Ik neem altijd de tijd om te beoordelen of een musical goed in elkaar zit", legt de 53-jarige inwoner van Krommenie uit. "Het maakt mij niet uit of een musicalproductie groot of klein is, maar het script en de muziek moeten kloppen."

Een musical moet ook in zijn agenda passen, gaat de winnaar van vier Musical Awards verder. "Tegenwoordig ben ik terughoudender in het aannemen van musicalrollen omdat het daarbij vaak om langlopende producties gaat. Ik wil tijd vrijhouden voor mijn werk als choreograaf en regisseur."

Met We Will Rock You viel alles op zijn plek voor de musicalacteur met ruim dertig jaar ervaring in onder andere Cats en Les Misérables. "Deze productie draait maar enkele weken in het theater. Bovendien vertelde de producent mij dat een groot deel van de crew uit Italië komt en de repetities daarom in Rome zijn. Toen ik dat hoorde zei ik meteen 'ja'. Bij een eerder kort bezoek aan die stad ervoer ik hoeveel er te doen en te zien is. Ik bedacht toen dat ik ooit een paar maanden in Rome zou willen doorbrengen."

'Freddie Mercury had mij als Kashoggi prima kunnen vervangen'

De plot van We Will Rock You speelt zich af in een futuristisch tijdperk: muziekinstrumenten zijn verboden, evenals livemuziek, maar de jeugd rebelleert tegen het almachtige bedrijf dat hun muzikale leven beheerst.

De jongeren zetten zich af tegen het verplichte dieet van digitaal geproduceerde popmuziek dat hen wordt opgelegd. Burleson ziet Freddie Mercury, de overleden zanger van Queen, zelf wel een rol vertolken in de musical met meer dan twintig nummers van Queen.

"Ongetwijfeld zou Freddie mij als schurk Khashoggi prima kunnen vervangen en er ook plezier in hebben. Maar ik vind hem qua type nog meer geschikt voor de heldenrol van Galileo Figaro. Net als hij was Mercury een rebel die taboes doorbrak."

Zangeres Anastacia. (Foto: Bruno Press)

We Will Rock You is geen Shakespeare

Hoofdrolspeelster Anastacia verkocht tientallen miljoenen albums en zit al jaren in het vak. In 2005 trad de vertolkster van wereldhit I'm Outta Love samen met de rockband Queen op en nog steeds vertolkt ze nummers uit hun repertoire. Als musicalacteur heeft ze echter geen ervaring.

Burleson voorziet daarin geen problemen. "Laten we eerlijk zijn: We Will Rock You is geen Shakespeare. Het is een jukeboxmusical, gebaseerd op hits en herkenning. Net zoals Mamma Mia! dat is met de muziek van ABBA. Als je, net als Anastacia, jarenlange ervaring hebt op de bühne, dan kun je dat aan."

Burleson en Anastacia hebben elkaar nog niet in levenden lijven ontmoet, maar de zangeres heeft al wel virtueel van zich laten horen. "Ze heeft me een filmpje gestuurd waarin ze me welkom heet bij de cast", geeft Burleson prijs. "De repetities beginnen in oktober en dan zullen we elkaar treffen in Rome."

'Anastacia, houd je trukendoos dicht'

Burleson heeft al wel een tip voor de Anastacia. "Ik zou haar aanraden om haar trukendoos dicht te houden. Iedere artiest, ook ik, bouwt een arsenaal op van slimmigheden die altijd werken zodra een uitvoering wat minder soepel loopt."

"Ik ga bijvoorbeeld 'octaveren in het gilregister': een octaaf hoger zingen wanneer ik het gevoel heb dat ik nog meer uit een nummer moet halen. Maar mijn trukendoos houd ik zo lang mogelijk dicht. Daardoor stap ik altijd op een frisse manier een nieuwe productie binnen en gun ik mezelf de mogelijkheid om van anderen te leren en me te blijven ontwikkelen."

Stanley Burleson met Pia Douwes in de musical Elisabeth (Foto: Bruno Press)

Pia Douwes en Simone Kleinsma zijn driedubbele bedreigingen

Na ruim dertig jaar in het musicalvak weet Burleson wat hij kan als musicalacteur. "Mijn grootste kracht ligt erin dat ik kan zingen, dansen én acteren. En dan bedoel ik niet zoals de gemiddelde musicalacteur, die in twee van die drie disciplines erg goed is. Ik kan het allemaal op hoog niveau. Dat noemen ze in musicaljargon een Triple Threat, een drievoudige bedreiging. In Nederland zijn er een paar mensen die dat kunnen zeggen. Pia Douwes en Simone Kleinsma schaar ik in die categorie."

Burleson vermoedt dat er voor zijn rol in We Will Rock You een minder groot beroep op zijn danskwaliteiten zal worden gedaan. Daarom ziet hij ook andere collega's zijn rol kundig invullen.

"Ik zie bijvoorbeeld René van Kooten mijn karakter Khashoggi mooi vertolken. Hij acteert goed, heeft een fantastische stem en is bovendien geen zachtaardig type. Dat laatste geldt slechts gedeeltelijk voor mij: thuis op de bank ben ik een lieve jongen."

We Will Rock You is vanaf 6 december te zien in Nederland.