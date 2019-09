Het schilderij Woman with Eyes Closed van de Britse kunstschilder Lucian Freud, dat in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal werd gestolen, lijkt nog steeds in omloop te zijn in de onderwereld. Dat vertelt kunstdetective Arthur Brand vrijdag aan NU.nl, na berichtgeving van De Stentor.



In 2012 verdwenen zeven topwerken uit de Kunsthal. Nadat de verdachten in Roemenië waren opgepakt, werd aangenomen dat de schilderijen, waaronder werken van Picasso en Monet, allemaal waren verbrand. De moeder van een van de gearresteerde verdachten zou de kunststukken in haar kachel hebben vernietigd.

In het WNL-programma De zaak van je Leven blikten betrokken rechercheurs afgelopen woensdag nog terug op de zaak, waarbij ze aangaven ervan overtuigd te zijn dat alle gestolen werken inderdaad verloren waren gegaan.

Dankzij een foto die Brand een jaar geleden zou hebben gekregen, waarop ook een krant uit oktober 2018 te zien is, denkt hij echter het werk van Freud te hebben gevonden. "Op basis van deze foto is het natuurlijk moeilijk te bepalen of het geen vervalsing is", nuanceert de kunstdetective meteen. "Maar ik moet wel zeggen dat de bron tot nu toe zeer betrouwbaar is gebleken. Ik kan niet zeggen aan welke zaken hij eerder heeft meegewerkt, maar hij heeft in ieder geval een 'track record' van 100 procent."

'Vier werken mogelijk niet verbrand'

"De politie heeft destijds uitstekend werk verricht", vertelt Brand. "Ze kregen die jongens snel in beeld. Maar er gaan ook al jaren geruchten dat vier stukken al zijn verkocht voordat ze in Roemenië aankwamen, en dat de moeder dus maar drie schilderijen heeft verbrand. De overgebleven werken zouden de twee Monets, de Picasso en het werk van Lucian Freud zijn."

Brand is al vaker naar buiten getreden met informatie over vermeende locaties van de kunstwerken. Zo liet hij in 2018 weten dat de verdwenen Picasso bij een bekende Nederlander aan de muur hing. "Dat verhaal gaat nog steeds", reageert hij. "Hoewel er ook wordt gezegd dat de persoon in kwestie het werk weer heeft teruggegeven aan die gasten."

De kunstdetective, die eerder dit jaar een Picasso terugvond die al twintig jaar vermist was, benadrukt dat hij terughoudend wil zijn. "Maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat je ooit nog iets terugvindt. Dit is een manier om de knuppel in het hoenderhok te gooien."