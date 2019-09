Stanley Burleson twijfelde over een rol als schurk Kashoggi in de Queen-musical We Will Rock You, maar hapte meteen toe toen hij hoorde dat de repetities in Rome zouden zijn, vertelt hij aan het AD.

Burleson had belangstelling voor de vacature van choreograaf, maar die was niet meer beschikbaar. Vervolgens kreeg de 53-jarige musicalacteur de rol van schurk Khashoggi aangeboden.

"Ik wilde er nog even over nadenken, maar toen klonk aan de andere kant: we repeteren trouwens vijf weken in Rome... Ik zei meteen ja", herinnert Burleson zich het voorval. "In die fantastische stad wil ik wel een paar maanden op een Vespa rondrijden."

De musicalacteur won in zijn carrière vier Musical Awards. Met We Will Rock You, waarin hij de mannelijke tegenspeler van popster Anastacia is, is hij vanaf december 2019 in het theater te zien.