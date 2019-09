Jade Olieberg neemt de titelrol op zich in de toneelversie van het boek Laura H., meldt de Volkskrant. De 25-jarige actrice is vanaf het voorjaar van 2020 te zien in de voorstelling van Toneelgroep Oostpool over het Zoetermeerse meisje dat op haar negentiende met haar twee jonge kinderen in het IS-kalifaat in Syrië belandde.

De voorstelling is de bewerking van het gelijknamige boek dat werd geschreven door NRC-journalist Thomas Rueb.

"Het belangrijkste is dat ik haar verhaal goed vat", aldus Olieberg over de vrouw die bekend werd als 'het kalifaatmeisje'. "Haar zoektocht, haar angst, haar eenzaamheid en hoe haar hoop op een beter leven haar op zo'n extreme plek brengt. Ik voel een grote verantwoordelijkheid jegens haar en ik wil haar zeker niet alleen neerzetten als slachtoffer. Dat je zoiets weet te overleven en er beter uitkomt, dat is indrukwekkend."

Olieberg was eerder te zien in onder meer de series Flikken Maastricht en Penoza. Ze speelt ook een hoofdrol in de aankomende Netflix-serie Ares, waarvan de releasedatum gepland staat voor eind 2019.