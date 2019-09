Om lezers een idee te geven van wat er de komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Jonah Freud over het nieuwe kookboek van sterrenkok Sergio Herman.

Kookboek: Sobremesa: Recepten en verhalen uit Sergio’s Ibiza, Sergio Herman

Is onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Sergio Herman is een groot liefhebber van Ibiza, hij komt er al meer dan twintig jaar. Ik vind dat hij een ongelooflijk mooi boek heeft gemaakt over de keuken van Ibiza, met een twist van zichzelf erin. Hij is natuurlijk ook een van de grootste - zo niet dé grootste - chef van Nederland. De recepten zijn Spaans georiënteerd, maar er zijn ook een aantal specifieke Ibiza-recepten, zoals de fideuá, een soort paella maar dan met pasta in plaats van rijst. De meeste gerechten zijn redelijk goed te bereiden en door dit boek blijft de zomer nog een tijdje in je hoofd zitten, dat is ook fijn."

Fictie: Zwarte schuur, Oek de Jong

Is afgelopen week verschenen

Lot Douze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Oek de Jong schrijft al lang, maar niet heel veel. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar nieuw werk van zijn hand. Zijn vorige roman, Pier en Oceaan, was een ervaring, het boek van het jaar voor veel lezers. Nu is er Zwarte schuur. Een gevierd kunstenaar staat aan de vooravond van een grote tentoonstelling. Felicitaties stromen binnen, posters hangen in de stad, maar de avond zal niet zo verlopen als hij verwacht. Een gebeurtenis uit zijn jeugd haalt hem in."

Geschiedenis: De kolonieman, Angelie Sens

Verschijnt op 24 september

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Dit is een biografie van de negentiende-eeuwse bestuurder Johannes van den Bosch. Begin negentiende eeuw was Napoleon verslagen en moest het prille Koninkrijk der Nederlanden zich opnieuw uitvinden. Van den Bosch speelde hierin een grote rol. In 1818 richtte hij de Maatschappij der Weldadigheid op, hij droeg bij aan de afschaffing van de slavernij in Suriname, en voerde het Kultuurstelsel in in Indonesië. De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de paupers in Hollandse steden, de boeren in de Javaanse desa's als de slaven op Surinaamse plantages. Door sommigen beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische macher, ja zelfs een schurk. In deze fascinerende biografie schetst Angelie Sens een schitterend beeld van een tijdperk op een kantelpunt naar de moderne samenleving."

Thriller: Nachtschaduw, Wendy Walker

Verschijnt binnenkort

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Zal er met Nachtschaduw van Wendy Walker eindelijk een geduchte opvolger verschijnen van Het meisje in de trein? We volgen twee zussen die in hun jeugd een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt die elk van hen op een eigen manier getekend heeft. Rosie heeft het perfecte gezin en het perfecte plaatje voor zichzelf gecreëerd, terwijl Laura nog steeds worstelt met de demonen uit haar jeugd. Laura gaat op een blind date, maar komt vervolgens niet thuis. Terwijl Rosie op zoek gaat naar haar zus, stuit ze op geheimen uit Laura's verleden die haar het ergste doen vrezen. Ondertussen merkt Laura dat de man met wie ze is ook geheimen heeft en misschien niet is wie hij zegt te zijn. Terwijl ze steeds meer aan zijn verhaal twijfelt, begint ze ook aan zichzelf te twijfelen."

Kinderboek: Iemand in het bijzonder: Verhalen over markante vrouwen, Arend van Dam (illustraties van Marijke Klompmaker)

Verschijnt op 23 september

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Dit zijn verhalen over verschillende Nederlandse vrouwen die ieder op hun eigen manier een stempel op de Nederlandse geschiedenis hebben gezet, van de Dame van Simpelveld uit het jaar 0 tot Mies Bouwman, die in de twintigste eeuw de koningin van de televisie werd. Allerlei verhalen passeren de revue: over wetenschappers, politici, schilders, actrices, schrijvers, muzikanten, ontdekkingsreizigers en sporthelden, maar ook over gifmengster Goeie Mie en de eerste vrouwelijke plantagehouder Elisabeth Samson. Het zijn spannende en stoere historische verhalen over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis om voor te lezen aan meisjes én jongens vanaf zeven jaar of om zelf te lezen vanaf negen jaar."

Non-fictie: Het is oorlog maar niemand die het ziet, Huib Modderkolk

Is afgelopen week verschenen

Fien van Dorp van Boekhandel Scheltema in Amsterdam: "Dit spannende en thrillerachtige boek gaat over inlichtingendiensten die zich bezighouden met digitale spionage, sabotage, hacks, ontwrichtende en verwoestende virussen zoals Stuxnet. Huib Modderkolk schrijft over een aantal zenuwslopende en uiterst spannende infiltraties van de AIVD binnen het Iraans nucleair complex. Een zeer zorgwekkende toestand die ons doet beseffen dat de wapenwedloop voortaan ook met digitale wapens gevoerd gaat worden. Havens, energiecentrales, onze infrastructuur, alles kan lam worden gelegd. En dat niet alleen: ook menselijk falen en slordige omgang met veiligheidsvoorschriften pakt soms rampzalig uit. Dit boek doet denken aan Joris Luyendijks Dit kan niet waar zijn, over het falend toezicht bij systeembanken. In beide gevallen is de controle zoek. De AIVD bedient zich van aanvallen en tegenvallen, in het geheim, en ook hier is democratische controle een illusie, het rechtssysteem valt er tussenuit. Dit boek is een must voor iedereen die de digitalisering kritisch wil volgen."