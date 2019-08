Noortje Herlaar moet voor haar rol in Lazarus anders leren zingen. In gesprek met Trouw vertelt ze over de zangtechniek die nodig is voor haar rol als Elly in de door David Bowie geschreven musical. "Ik ben nu een soort nieuw spiergeheugen aan het trainen met mijn stembanden."

Herlaar gaat in op het verschil tussen de Bowie-musical en haar klassieke repertoire. "Het is anders ja, ik gebruik in Lazarus meer een pop-uitspraak. Het belangrijkste is dat ik meer het donkere geluid opzoek, dat ik meer mijn borststem gebruik."

De repetities zijn net begonnen en deze week zingt Herlaar al Bowie-nummers op de Uitmarkt. "Ik moet iets met mijn personage Elly en met de muziek hebben om die goed te kunnen zingen. Ik zoek mijn eigen vrijheid in de muziek en daarnaast probeer ik het zo puur mogelijk te zingen."

Volgens Herlaar is het geen gemakkelijke muziek: "Ook al lijkt dat soms zo. De nummers moeten uit de bocht kunnen vliegen als ze erom vragen, en toch moet ik ze zeven keer per week kunnen doen. Dat is die techniek, die in mijn spieren, mijn stembanden, longen, buik, in alle vezels van mijn lijf moet komen te zitten."

Lazarus is vanaf 13 oktober tot en met 5 april 2020 te zien in het DelaMar Theater in Amsterdam.