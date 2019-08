Cabaretier Roué Verveer staat eind dit jaar drie keer op de planken van De Meervaart in Amsterdam met een eigen kerstshow: A Very Funny Christmas.

Verveer is dol op Kerst: "Iedereen die mij een beetje volgt, weet dat", vertelt de cabaretier aan NU.nl.

"Voor mij mag het het hele jaar Kerst zijn, dus kon een show als deze niet uitblijven. De voorbereidingen zijn in volle gang. In mijn hoofd ben ik ook al bezig met wat voor boom we thuis gaan neerzetten en in welke kleuren en zo. En in de auto heb ik de kerstliedjes binnenkort al op repeat staan. Dus Chris Rea kan zijn auto alvast starten."

Een eigen kerstshow is iets wat Verveer al heel lang wilde doen. "Dat het nu zover is, vind ik echt fantastisch. Het wordt een show met heel veel lachen en gezelligheid, gastzangers, gastcomedians, mooie verhalen en meezingers. En waar ik heel trots op ben: medewerking van het ZO! Gospel Choir uit Amsterdam. Die werkten eerder met grootheden als Mariah Carey. Maar nu moeten ze het met mij doen."

A Very Funny Christmas is 20 tot en met 22 december te zien in de Meervaart in Amsterdam. In december 2020 staat hij met zijn kerstshow acht keer in het DeLaMar Theater.

'Surinamers lachen heel anders dan Nederlanders'

Deze zomer trad Verveer zeven keer op in Paramaribo met zijn Surinaams gesproken voorstelling Verveer Tori. "Al die shows waren in april binnen drie dagen uitverkocht. Dat lukt internationale artiesten daar niet eens. Er stonden gek genoeg op de eerste verkoopdag om 6.00 uur al mensen voor de deur te wachten. Dat is echt on-Surinaams."

In 2013 en 2016 had Verveer ook al een Surinaams gesproken voorstelling. "Maar de vraag bleef groot, dus vandaar Verveer Tori. Die show speel ik in oktober en november ook nog zes keer in Nederland. Het is heel anders dan mijn 'Nederlandse' voorstellingen. Ik maak grappen over typisch Surinaamse dingen die door Nederlanders niet begrepen worden. Surinamers lachen ook heel anders en veel harder dan Nederlanders. Nee, herstel: Surinamers lachen niet, zij gillen."

Begin 2020 begint Verveer met de try-outs van zijn nieuwe voorstelling Zo goed als nieuw. "Dat is dan weer gewoon in het Nederlands."