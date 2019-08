De in 2016 aan kanker overleden David Bowie kon volgens regisseur Ivo van Hove destijds moeilijk accepteren dat hij ziek was, zegt de Vlaming zaterdag in een interview in Het Parool.

"Bowie hield erg van geheimhouding. Voor ik met hem in zee kon gaan, moest ik een contract tekenen waarin ik beloofde niets naar de buitenwereld los te laten over onze samenwerking", aldus Van Hove.

De gerenommeerde Vlaamse theatermaker hoorde pas later wat Bowie mankeerde en mocht daar met niemand over praten. "Ik heb hem wel in de ogen gekeken, en daarin zag ik verdriet, angst en opstandigheid. Nee, ik heb niet het gevoel dat hij zich heel makkelijk bij zijn ziekte heeft neergelegd, maar dat lijkt me een normale, menselijke houding in die situatie."

'Ik vind het eng door Ivo te worden geregisseerd'

Van Hove werkte samen met Bowie en Enda Walsh aan de musical Lazarus, die na vertoningen in Londen en New York vanaf begin oktober ook in Nederland te zien zal zijn.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor onder anderen Gijs Naber en Noortje Herlaar. Voor laatstgenoemde betekent haar medewerking aan de musical een mijlpaal.

"Ik ben net met mijn stiefdochter van twaalf naar Mamma Mia geweest en ik weet niet of ik haar al zou willen blootstellen aan de heftigheid van Lazarus. Ik zou deze rol tien jaar geleden ook niet hebben kunnen spelen. Die onschuld van toen is nu wel verdwenen. Ik vind het zowel gaaf als eng om door Ivo te worden geregisseerd."

Volgens Van Hove is die angst ongegrond: "Voor Lazarus zochten we zangers die goed kunnen acteren en acteurs die goed kunnen zingen. Dan kom je dus bij Noortje uit. En haar stiefdochter is zeer welkom. Ondanks de duisternis in Lazarus zorgt het slotnummer Heroes voor een happy end. Er is hoop, we gunnen elkaar iets, en alle gewone mensen zijn helden."

Lazarus is vanaf 3 oktober zes maanden lang in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien.