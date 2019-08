Martijn Fischer zegt zo bang te zijn geweest om de rol van André Hazes op zich te nemen in de musical Hij gelooft in mij, dat hij bewust de casting probeerde af te houden. Dat vertelt de acteur in een interview met JAN.

"Och man, ik was doodsbang", zegt de 51-jarige Fischer. "Ik heb zelfs nog even geprobeerd om niet terug te bellen, het te laten doodbloeden. Maar de castingdirector was volhardend."

De twijfel was niet meteen weg toen de acteur daadwerkelijk voor de rol van Hazes werd gekozen. Fischer vertelt dat hij erg moest wennen aan een plek in de schijnwerpers. "Ik weet nog dat ik ter promotie van Hij gelooft in mij was uitgenodigd om aan tafel te zitten in een latenightshow en dat de pr-afdeling het een goed idee vond als ik daar als André mijn opwachting zou maken. Met Hazes-jas en -hoedje en al. Als ik daaraan denk, bekruipt me de schaamte nog; het leek me zo ontzettend gênant."

De acteur vertelt hoe hij er een "kleine strijd"over voerde met musicalproducent Joop van den Ende. "Het voelde zó niet goed om daar verkleed te gaan zitten. Uiteindelijk zei hij: 'Prima jongen, rustig maar, doe het maar op jouw manier.'"

Onlangs werd bekend dat Hij gelooft in mij in 2020 terugkeert naar de theaters. Of Fischer daarvoor opnieuw is benaderd, is vooralsnog onbekend. NU.nl is in afwachting van een reactie.

De hoofdrol in Hij gelooft in mij betekende voor Fischer een doorbraak bij het grote publiek. Hij won een Musical Award en kreeg later een Gouden Kalf toen hij dezelfde rol nog eens speelde in de gelijknamige succesvolle bioscoopfilm. De acteur was daarnaast onder meer te zien in de komedies Onze Jongens en Mannen van Mars. In 2016 speelde hij de rol van Jezus in The Passion.