Diana, de musical over het leven van de Britse prinses, zal vanaf maart worden gespeeld op Broadway in New York.

Het is de bedoeling dat de voorstelling op 31 maart in première gaat, schrijft The New York Times. Het verhaal focust zich vooral op de relatie tussen Diana en prins Charles.

Jeanna de Waal en Roe Hartrampf, die de rollen van Diana en haar echtgenoot prins Charles op zich namen in de try-outs in San Diego, zullen ook hun opwachting maken in de Broadway-versie.

De regie is in handen van Christopher Ashley, die eerder een Tony Award won voor zijn werk voor de musical Come From Away.

Ook Nederlandse musical over Diana in de maak

Ook in Nederland is er een musical in de maak over prinses Diana, getiteld From Diana With Love. In de musical zal dit keer het verhaal van Diana door de ogen van haar kinderen William en Harry worden verteld.

De voorstelling wordt ontwikkeld door MediaLane, het productiebedrijf van Iris van den Ende, de dochter van Joop van den Ende. Naar verwachting gaat de musical eind 2020 of begin 2021 in première. Wie de hoofdrollen gaan vertolken, is nog niet bekend.