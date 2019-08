Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Jessica Jongkind over het nieuwe prentenboek Draken zijn niet te koop.

Kookboek: Bouillon - Jean Beddington

Is onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Bouillon is de basis van elke professionele keuken, waar altijd wel een pan op het fornuis staat. Dit boek begint met een interview over de waarde van een goede bouillon. Veel werk is het niet; het kost vooral veel tijd op het vuur. In het boek staan eerst recepten voor verschillende bouillons, zoals kalfsbouillon, groentebouillon en kreeftenbouillon. Daarna komen de gerechten waar je het voor gebruikt, zoals osso bucco of risotto. Met je eigen bouillon wordt alles lekkerder. De gerechten in dit boek zijn typisch Jean. Zij is klassiek geschoold en gebruikt veel Aziatische invloeden omdat ze in Japan heeft gewoond."

Kinderboek: Draken zijn niet te koop - Tjibbe Veldkamp, met illustraties van Alice Hoogstadt

Is onlangs verschenen

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Wat heeft Eise bij zich? Wat is hij van plan? Tjibbe Veldkamp vertelt het vrolijke verhaal van Eise en zijn verwende buurjongetje Hubert-Jan. Hubert-Jan heeft een hele verzameling dieren, maar kijkt er niet naar om. Eise is dol op dieren, maar mag van Hubert-Jan niet in de buurt komen. Maar Eise heeft een plan. Het vorige prentenboek van Tjibbe Veldkamp en Alice Hoogstadt, Kom uit die kraan, is nu al een klassieker. Dit boek heeft dezelfde humor en fijne tekeningen, maar dan over dieren. Dat wordt vast weer een heerlijk prentenboek."

Non-fictie: Nooit alleen thuis - Rob Dunn

Verschijnt op 20 augustus

Fien van Dorp van Boekhandel Scheltema in Amsterdam: "Voor natuur hoef je je huis niet uit, stelt de Amerikaanse bioloog Rob Dunn. Binnen leven meer onvermoede huisgenoten dan je denkt. Onze verwoede schoonmaakpogingen leggen het af tegen de twintigduizend diersoorten met wie we samenleven. Motten in de kledingkast, bacteriën op het aanrecht en niet te vergeten een welige biodiversiteit in onze navels. Lees en huiver, maar besef dat de meeste beestjes goed voor ons zijn!"

Fictie: De moordenaar, de advocaat en de schrijver - Casey N. Cap

Is onlangs verschenen

Van Dorp: "Harper Lee heeft in de vijftig jaar die haar nog restten na haar succesvolle roman To Kill A Mockingbird niets meer gepubliceerd. Wel was zij in navolging van haar vriend Truman Capote geïntrigeerd door een truecrimeverhaal dat zich eveneens op het platteland van Amerika afspeelde. Casey Cap pakt de draad van Harper Lees idee op. In dit intrigerende en prachtige verhaal zit de biografie van Harper Lee verpakt en tevens het curieuze relaas van een seriemoordenaar, dominee Maxwell, die behalve preken vooral verstand had van levensverzekeringen die hij afsloot op de levens van zijn vele slachtoffers."

Geschiedenis: Europeanen. Het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur - Orlando Figes

Verschijnt eind augustus

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "De zomer is een stille tijd, er verschijnen niet veel nieuwe boeken. Maar eind augustus begint het seizoen weer op gang te komen. Dan verschijnt ook het boek Europeanen. Het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur van Orlando Figes. Rond 1900 werden in Europa veelal dezelfde boeken gelezen, dezelfde opera's opgevoerd, dezelfde muziekstukken gespeeld. De levens van de grote schrijver Ivan Turgenev, de gevierde zangeres Pauline Viardot, met wie Turgenev een intieme relatie had, en Paulines echtgenoot Louis Viardot, een goed ingevoerde kunstcriticus, illustreren dit. Zij ontmoetten bijna iedereen in Europa die op dat moment in cultureel opzicht belangrijk was. De beschrijving van hun kosmopolitische levens staat voor het grote verhaal over het ontstaan van de Europese cultuur. Van de auteur van onder andere Natasja's dans en Fluisteraars."