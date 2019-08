De legendarische Broadway-producent en -regisseur Harold Prince is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden in de IJslandse hoofdstad Reykjavik, meldt het Amerikaanse dagblad The New York Times.

Prince was onder andere producent en regisseur van de Broadway-musicals West Side Story, Fiddler on the Roof, Cabaret, Sweeney Todd en The Phantom of the Opera.

De producent werd in 2006 onderscheiden met een Tony Award voor de grote rol die hij speelde bij het vormgeven van musicals op Broadway. Het was de 21e Tony Award die Prince kreeg; hij won het prestigieuze beeldje ook voor zijn werk aan onder meer de musicals West Side Story, Cabaret en Evita.

De Broadway-legende stond bekend om zijn samenwerkingen met de groten uit de theaterwereld, zoals choreograaf Bob Fosse en de componisten Stephen Sondheim en Leonard Bernstein.

Met Andrew Lloyd Webber werkte Prince het vaakst samen. Zij waren de initiatiefnemers van de succesvolle musicals Evita en The Phantom of the Opera.