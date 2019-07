Hans Klok keert maandag na twaalf jaar afwezigheid met een show terug naar Las Vegas. De vijftigjarige illusionist heeft de bedoeling er tien jaar te staan. Wat ging er aan deze emigratie vooraf en wat verwacht hij zelf van zijn nieuwe voorstelling?

De eerste keer in Vegas

In 2006 reisde de destijds 38-jarige illusionist af naar Las Vegas om daar een show te geven in het Planet Hollywood Resort & Casino. Het was overigens niet zijn eerste optreden in de gokstad, want hij was er al eens te zien in een optreden op 'The Strip' en bij een show voor het NBC-programma The World Greatest Magic.

Joop van den Ende, toen nog directeur van Stage Entertainment, verzorgde voor Klok een contract in Vegas. "Hij heeft internationale potentie en daar hou ik van", zei Van den Ende destijds. Het was de bedoeling dat playmate en actrice Carmen Electra Klok als assistente zou ondersteunen, maar die liet het op het laatste moment afweten vanwege haar angst voor kleine ruimtes. Pamela Anderson nam haar plaats in.

Klok in 2006 naast het promobillboard voor zijn show in Vegas. (Foto: Bruno Press)

"Ik vind het echt super", vertelde Klok over zijn debuut in de gokstad. "Ik ga spelen in de stad waar Siegfried & Roy (Duits illusionistenduo, red.) stonden en David Copperfield. Dit is een show waar ik voor het eerst ongelooflijke eigen illusies zal neerzetten. Las Vegas, here I come (Las Vegas, hier kom ik)."

Klok begon groot in Vegas, in een zaal met vijftienhonderd zitplaatsen. "Daarvan vulde ik er zevenhonderd", vertelde hij in een recent interview met Volkskrant Magazine. "Wat op zich niet slecht was. Maar de zaal was natuurlijk wel half leeg." Klok bleef uiteindelijk een half jaar in de VS.

Na de eerste keer Las Vegas

Kloks weg naar zijn showsreeks in Vegas werd door Antoinette Beumer en Maaik Krijgsman vastgelegd in de documentaire See you in Vegas, de zin waarmee Klok zijn Nederlandse shows altijd afsloot. De film ging in november 2017 in première.

Na zijn shows in de gokstad bleef Klok goed bevriend met zijn assistente Anderson. Zeven jaar na hun samenwerking gingen de illusionist en de actrice samen stappen na een optreden van Anderson in Nederland. Ze liet toen blijken dat ze graag meer hem wilde samenwerken. "De tijd die wij samen hebben doorgebracht tijdens mijn show in Las Vegas was voor haar de mooiste uit haar leven. We hebben ook zoveel gelachen", vertelt Klok in een interview met De Telegraaf.

Klok en Anderson bouwden een goede vriendschap op door hun samenwerking. (Foto: BrunoPress.)

Het bleef een paar jaar alleen bij een idee, maar begin 2018 keerde Anderson weer terug als assistente in een aantal shows van Klok in het Duitse Hamburg. In tegenstelling tot hun periode in Vegas dook het tweetal niet tot in de vroege uurtjes in het nachtleven, maar de klik was even groot. "We denken hetzelfde. Ik weet niet wat het precies is, maar we zijn gewoon een goed stel. Als ik niet op mannen zou vallen, had ik gezegd: wij moeten trouwen."

Rond dezelfde tijd dacht Klok, die volop rondtoerde in Europa, ook steeds vaker na over een nieuwe reeks voorstellingen in Vegas. "Ik was 48 en dacht: wat wil ik nou?", zegt hij in gesprek met Volkskrant Magazine. De illusionist heeft er genoeg van om steeds op andere locaties te zijn, daar interviews te geven en publiciteit te genereren.

In 2018 ging deze wens in vervulling. Klok tekende een contract van tien jaar bij casino-eigenaar MGM. De Nederlandse zakenman Marcel Boekhoorn was betrokken als investeerder.

2019: Klok keert terug in Las Vegas

De illusionist emigreerde samen met zijn vriend Dann van Ling (28) naar de gokstad, waar hij ging wonen in een "soort Melrose Place". "In een woongemeenschap met een hek erom, met een gemeenschappelijke fitnessruimte en zwembad. In een heerlijk rustige omgeving", aldus Klok.

Die rust zal hij nodig hebben voor zijn drukke werkschema. Klok gaat zes avonden per week een voorstelling spelen en twee weekendmatinees in het Excalibur Hotel. Mogelijk wordt dit nog uitgebreid naar twaalf voorstellingen per week.

De zaal van het hotel - die door Klok wordt omschreven als "een soort nachtclub" met tafels, stoelen en drankjes - biedt plaats aan maximaal 450 bezoekers. "Heel intiem. En als het een succes is, kan ik doorgroeien: MGM heeft hier twintig casino's en hotels met zalen in allerlei maten."

Naast Klok treden hier ook een tributeband (de Bee Gees) en een Australische chippendalegroep op.

Klok en zijn vriend Dann van Ling op de rode loper in Las Vegas. (Foto: BrunoPress)

Kloks show, waarin hij vijftig à zestig trucs laat zien, duurt anderhalf uur. De trucs worden omlijst door een show met lasers, choreografie, dansers en zijn drie vaste assistentes. Het was de bedoeling dat Yolanthe Sneijder-Cabau Klok zou bijstaan in een rol als waarzegger, maar deze plannen gingen niet door omdat hun "wederzijdse verplichtingen" niet overeenkomen. Klok sluit niet uit dat ze in de toekomst alsnog zullen samenwerken.

Ook was het de bedoeling dat Anderson zich weer bij Klok zou voegen. De actrice zou hem ook geholpen hebben met zijn terugkeer naar de VS. Om onbekende redenen ontbreekt Anderson nu in de show.

“Ik ben echt Las Vegas.” Hans Klok

De show is een "reis door de geschiedenis van de magie", waarin Klok befaamde trucs van andere illusionisten voorbij laat komen. "De hele show gaat over dromen", zegt Klok. "Over de Amerikaanse droom, eigenlijk. Over een jongetje uit Purmerend dat naar Amsterdam gaat en droomt over een show in Vegas."

De bedoeling is dus dat Klok tien jaar in Vegas blijft. De illusionist is niet van plan om voortijdig af te haken. "Dan krijg ik die kans niet een derde keer. Dan moet ik terug naar huis met al m'n spullen. En daar weer alles opbouwen, want mensen zijn je zó vergeten. Wil ik dat dan nog? Ja, ik zal wel moeten. Of ik kan ook een frietzaak beginnen op IJmuiderslag."

Zelf heeft Klok wel het volste vertrouwen in zijn terugkeer naar Vegas. "Ik ben echt Las Vegas. Ik zou geen performer uit Nederland weten die hier meer op zijn plek is dan ik."