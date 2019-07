Faye Dunaway (78) is ontslagen bij de Broadway-productie Tea at Five, een onewomanshow die gebaseerd is op Katharine Hepburns memoires Me: Stories From My Life.

Scott Beck en Ben Feldman, de producenten van het stuk, laten aan The Hollywood Reporter weten dat ze hun "relaties met Dunaway hebben beëindigd".

Het is de bedoeling dat het stuk begin volgend jaar in première gaat met een andere actrice in de rol van Hepburn.

De producenten geven geen reden voor het ontslag, maar de New York Post meldt dat Dunaway een "vijandige en gevaarlijke" sfeer creëerde, dat ze crewleden "verbaal en fysiek mishandelde" en zelfs een van hen sloeg. Ook kwam ze naar verluidt vaak te laat voor repetities en stelde ze onmogelijke eisen aan haar omgeving.

Dunaway maakte in 1962 haar debuut op Broadway in A Man for All Seasons. Ze was er voor het laatst te zien in The Curse of an Aching Heart in 1982. Tea at Five zou haar eerste Broadway-productie in 37 jaar zijn geweest.

De actrice speelde ook in diverse films. In 1967 speelde ze Bonnie in Bonnie and Clyde, een rol die beloond werd met een Oscar-nominatie. In 1976 kreeg ze het gouden beeldje daadwerkelijk voor haar hoofdrol in Network.