De vakantieperiode is in volle gang. Veel mensen pakken hun koffers, gaan de grens over en nemen ook wat leesvoer mee voor het kroost. NU.nl vraagt kinderboekenschrijver Edward van de Vendel met welke boeken je kinderen - heel jong en wat ouder - zich urenlang kunnen vermaken.

Alles gaat slapen - Astrid Lindgren (tekst) en Marit Törnqvist (illustraties) - leeftijd: 3+

"Alles gaat slapen is een wiegeliedje van Astrid Lindgren, vertaald door Bette Westera. De tekeningen zijn van de half Zweedse-half Nederlandse Marit Törnqvist. Het is een prachtig boek over een klein kind dat gaat slapen. Van films kent iedereen wel dat Zweedse zomerse landschap met houten huisjes en het licht dat zo lang blijft hangen. In die droomomgeving speelt dit boek zich af. Het is heel licht en het geeft je helemaal dat gevoel van lange zomeravonden."

De boom met het oor - Annet Schaap (tekst) en Philip Hopman (illustraties) - leeftijd: 6+

"Annet Schaap won vorig jaar met Lampje alle prijzen die er te winnen waren. Dit is haar tweede boek en het is een soort sprookje over het belang van naar elkaar luisteren. Philip Hopman maakte er natuurtekeningen voor, maar ook stadstaferelen. Je ziet bijvoorbeeld een straat waar heel veel mensen zijn, terwijl het verhaal maar over één persoon gaat. Ondertussen kun je toch naar al die andere mensen kijken, dus de tekeningen vertellen een verhaal dat verder gaat dan de tekst. Het is echt een boek waar je nog heel vaak naar wil kijken."

Dwars door Amsterdam - Simone Bijlard - leeftijd: 10+

"Dwars door Amsterdam is een infoboek en een non-fictieboek over architectuur. Het is een enorm boek; als je het uitklapt, kun je er misschien wel een tafeltje van bouwen. Er staat tien bekende en minder bekende gebouwen in Amsterdam, gerangschikt van oud naar nieuw, waaronder het Paleis op de Dam en NEMO Science Museum. Je ziet ze allemaal vanbinnen en bij de tekeningen staan cijfertjes die leiden naar tekststukjes over interessante feiten."

Darius de Grote is niet oké, Adib Khorram - leeftijd: 14+

"Dit boek, vertaald door Tjalling Bos, gaat over een jongen van Iraanse afkomst. Hij gaat voor het eerst met zijn ouders naar Iran om familie te bezoeken en sluit daar vriendschap met zijn buurjongen. Die laat hem de stad zien, waardoor je meer over Iran leert. Het verhaal is heel mooi en kalm verteld en het gaat niet alleen over vriendschap, maar ook over mentale gezondheid. De hoofdpersoon heeft depressies, net als zijn vader, en leert daar langzaam mee omgaan. Het boek is prachtig geschreven. Hoewel het misschien niet spannend klinkt, is het door de mooie beschrijving van de binnenwereld van de hoofdpersoon ongelooflijk boeiend."

En ik was zijn held, Rindert Kromhout - leeftijd: 16+

"Rindert Kromhout schrijft al een aantal jaren series over bekende figuren uit de literaire geschiedenis. Dit boek gaat over Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann. Het speelt zich af in de jaren dertig, rond de opkomst van het nationaalsocialisme. Klaus is een jaar of twintig en wil schrijver worden. Moet hij dan tegen het fascisme tekeergaan of niet? Hoewel het heel geschiedkundig klinkt, is het verhaal heel erg geschreven vanuit Klaus, die verlangt naar de goedkeuring van zijn vader. Hij wil heel graag dat zijn vader zich ook tegen Hitler keert, maar zijn vader is wat gelijkmatiger. Tegelijk gaat het over de verhouding met zijn zus, die lesbisch is en optreedt als man. Klaus zelf is homo en heeft allerlei vriendjes, dus gender speelt ook een belangrijke rol. Een van de meest interessante aspecten van dit verhaal is: moet je je uitspreken of niet? En zo ja, hoe moet je dat dan doen?"