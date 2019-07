De Italiaanse schrijver Andrea Camilleri, met name bekend door zijn detectivereeks over commissaris Salvo Montalbano, is woensdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media, waaronder Il Fatto Quotidiano.

Volgens de Italiaanse krant verkocht Camilleri wereldwijd 30 miljoen boeken, die in 120 verschillende talen werden uitgebracht.

Vroeg in zijn carrière schreef de auteur gedichten en korte verhalen. In de jaren zeventig werkte hij als scenarist voor tv-producties van RAI. Na een pauze van twaalf jaar werd zijn boek Het jachtseizoen in 1992 een internationale bestseller.

Twee jaar later startte de boekenreeks waar Camilleri grotere bekendheid mee kreeg. De vorm van water was in 1994 het eerste deel van een reeks detectives over inspecteur Montalbano, die verschillende zaken oplost in een fictieve Siciliaanse stad. Later verschenen onder meer De hond van terracotta, De gestolen twaalfuurtjes en Zeven maandagen met Montalbano.

In 2017 verscheen er in Nederland voor het laatst een vertaalde Montalbano-thriller: Net van bescherming. Onder de andere titels van Camilleri die in het Nederlands verschenen, zitten De Siciliaanse opera, Het medaillon en Zwarte zon.

Camilleri zou in juni zijn getroffen door een hartaanval. Hij lag sindsdien in een ziekenhuis in Rome, waar hij woensdag overleed.