Yolanthe Sneijder-Cabau komt in tegenstelling tot eerdere berichten niet naar Las Vegas om Hans Klok bij te staan in enkele van zijn shows, schrijft de illusionist op Facebook.

"Het verhaal dat Yolanthe mij zou bijstaan in mijn Las Vegas-show is niet waar", aldus Klok, die zaterdag in een interview met De Telegraaf vertelde dat hij Sneijder-Cabau had gevraagd voor een rol als waarzegger in zijn show.

"Ooit hebben wij hier met elkaar aan gewerkt, maar onze wederzijdse verplichtingen (drukke agenda's) komen niet overeen", schrijft Klok. Volgens de illusionist is Sneijder-Cabau momenteel druk met haar acteercarrière. "Het heeft nu niet zo mogen zijn, maar wie weet. You always meet twice."

In De Telegraaf stond verder onder meer dat Klok een werkvergunning had geregeld voor Sneijder-Cabau en dat hij van plan was haar wegwijs te maken in Las Vegas.

'Wie magie heeft, heeft geen trucs nodig'

Begin maart werd bekend dat Sneijder-Cabau en haar echtgenoot Wesley Sneijder uit elkaar zouden gaan. Later waren er geruchten dat de twee hun huwelijk nog een kans wilden geven, maar die werden niet bevestigd.

De Turkse krant En Son Haber meldde zaterdag dat de scheiding rond is en dat Sneijder zijn ex 15 miljoen euro betaalt. De manager van Sneijder-Cabau wilde daar tegen NU.nl niet op reageren. Eerder gaf ze ook geen commentaar op het bericht over de shows in Las Vegas.

Op haar eigen Instagram-pagina plaatste de actrice en presentatrice vrijdag overigens wel een foto met als bijschrift "Quien tiene magia no necesita trucos" (wie magie heeft, heeft geen trucs nodig).