Sara Kroos levert met Verte haar tiende soloshow af. In tegenstelling tot haar vorige voorstelling, die ze schreef na een ernstige depressie, komt ze met "een heel vrolijke feelgoodshow, want dat was die vorige niet".

"Zonder verdoving ging over zware dingen en deze juist niet", vertelt de 38-jarige Kroos aan NU.nl. "Ik had daar heel veel zin in en ook behoefte aan, om een show te maken op de grap, optimistisch en vrolijk. Natuurlijk zit er ook een scherp randje aan, dat hoort ook bij mij."

Met Verte wil Kroos een ode brengen aan de toekomst. "In mijn vorige shows keek ik terug op periodes in mijn leven en dit wordt een blik vooruit. Daardoor heeft het een lichtere feel. Er zit hoop in, dat het allemaal goedkomt."

Hoe kwam je op het idee voor deze show?

"Het basisidee heb ik bedacht toen ik samen was met mijn moeder van in de zeventig en mijn kind van vijftien. Mijn kind was mijn moeder aan het uitleggen wat bluetooth was. Ik zat te kijken en dacht: de generatie van mijn moeder is die van groene zeep, hard werken en niet zeuren. Mijn dochter groeit op in de generatie van flesjes Rituals. Tussen die groene zeep en de flesjes Rituals zit een hele reis. Aan de hand daarvan heb ik mijn show opgezet."

In het persbericht staat dat Verte als 'een rollercoaster is waarbij je lekker door elkaar geschud wordt'. Wordt er wat van je publiek verwacht?

"Nee, het publiek mag wat van mij verwachten. Ik sta dit jaar twintig jaar op de planken, dus ik vier ook een mini-jubileum. De meeste mensen weten overigens wel wat ze van me kunnen verwachten. Dat ik grof en direct kan zijn, is wat ze ook leuk aan me vinden."

Dit is alweer je tiende solovoorstelling. Wordt elke show makkelijker om te maken?

"In het begin ben ik altijd heel onzeker. Ik weet inmiddels wel dat ik op m'n vakmanschap kan vertrouwen, maar een show maken en voor het eerst zien of mensen erom moeten lachen, dat blijft heel spannend. Ik wil gewoon iets heel goeds neerzetten en dat betekent dat ik hard moet werken en streng moet zijn: die grap komt er wel in, die niet."

Test je je grappen altijd eerst op bekenden of alleen op publiek?

"Op publiek. Ik werk al twintig jaar met dezelfde regisseur en met haar begin ik altijd met sparren. Ik neem altijd een lange aanloop en begin met een leesvoorstelling, dan heb ik letterlijk mijn script bij me. De eerste voor Verte duurde 3,5 uur. Ik heb altijd veel te veel materiaal maar da's fijn, want dan kan ik schrappen. De tweede keer duurde het al een half uur korter. Ik vind die beginperiode altijd wel heel leuk: 's middags zit ik te werken met m'n regisseur en 's avonds probeer ik het uit, met het script in m'n hand."

Sara Kroos toert met Verte van 5 september tot en met 30 mei door het land. De voorstelling gaat op 16 november in première in de Stadsschouwburg Utrecht.