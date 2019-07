Dimitri Verhulst (De Helaasheid der Dingen) houdt niet van de fantasyserie Game of Thrones. De Belgische auteur is alleen geïnteresseerd in verhaallijnen die "menselijk voorstelbaar" zijn.

"Als lezer reflecteer ik via een verhaal graag op mijn eigen leven. Wat en waarom in een verhaal gebeurt, moet voor mij begrijpelijk zijn. (…) Daarom heb ik een aversie tegen fantasy en verveel ik me te pletter bij Game of Thrones", zegt de 46-jarige Verhulst in een interview in de Volkskrant.

"Als de halve wereldbevolking sterft omdat iemand een zwaard trekt, vind ik dat narratief een slechte truc. Zelf heb ik de optie om zo'n zwaard te trekken namelijk ook niet."

Hoewel de schrijver een voorkeur heeft voor pragmatische en rationele verhalen, hoeven de boeken die hij leest niet per se het echte leven te reflecteren: "Maar de mogelijkheid dat ik als mens een dergelijk levenspad zou kúnnen kiezen, vind ik wel een leuke denkpiste."

'Ik hecht me aan mijn redacteur'

De liefde voor werkelijkheid in literatuur vond Verhulst terug in de boeken van Jeroen Brouwers en Louis Paul Boon: "Bij Brouwers en Boon zag ik dat literatuur verdomd wel over de werkelijkheid gaat. Maar ook dat het een andere werkelijkheid is. Eentje die bezonken is, waarover is nagedacht."

Zijn nieuwe roman De pruimenpluk is net verschenen, bij dezelfde uitgever als zijn officiële debuut De kamer hiernaast uit 1999.

"Sinds mijn eerste boek heb ik dezelfde. De letteren zijn een intieme branche. In mijn boeken gooi ik nogal wat op tafel. Dat kan ik niet zomaar bij iedereen. Ik hecht me aan mijn redacteur.”