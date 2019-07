Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo wordt Mediterraneo van Jacques Meerman besproken.

Geschiedenis: Mediterraneo, Jacques Meerman

Is onlangs verschenen

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In Mediterraneo - kookboek, reisgids en geschiedenisboek ineen - treedt Jacques Meerman in de voetsporen van een Franse monnik, een joodse rabbi, een islamitische ambtenaar uit Granada en een Marokkaanse geograaf om een reis te maken rond de Middellandse Zee in de twaalfde eeuw. Hij schrijft hiermee een nieuw culinair standaardwerk, waarin hij als eerste de voornaamste eetculturen van Europa met elkaar in verband durft te brengen. Met zijn recepten, verhalen, analyses en achtergronden biedt Meerman een brede historische kijk op de wereldkeuken. Een culinair-historische reisgids om je vingers bij af te likken."

Thriller: Huis vol leugens, Nicci French

Onlangs verschenen

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Eindelijk weer een nieuwe Nicci French en deze keer een standalone, dus ook iedereen die nog niets gelezen heeft van dit duo kan dit boek oppakken. We maken kennis met Neve Connolly: getrouwd, moeder en minnares van haar baas. In eerste instantie is dat voor haar een ontsnapping aan haar ingedutte huwelijk, haar man die niet gelukkig is met zijn baan en haar kinderen die gaan puberen en steeds afstandelijker worden. Maar wanneer Neve haar minnaar op een morgen dood aantreft, besluit ze om de flat schoon te maken en al haar sporen te wissen om haar leugens verborgen te houden voor de buitenwereld. Neve is ervan overtuigd dat ze verder kan met haar leven alsof er niets gebeurd is. Maar er blijft een vraag door haar hoofd spoken: wat ben ik vergeten?"

Kinderboek: Naar de wolven, Anna Woltz (illustraties: Ingrid en Dieter Schubert)

Verschijnt op 9 juli

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Ik ben benieuwd naar de samenwerking tussen Gouden Griffel-winnares Anna Woltz en het illustratorenduo Ingrid en Dieter Schubert. Het ziet er sprookjesachtig uit. En het thema van een nieuwe baby is bij ons in de kinderboekwinkels een vaak gevraagd onderwerp. Het boek gaat over Fabeltje, die het nieuwe speeltje van zijn bazen maar niets vindt. Het mag op de bank en op tafel en in het grote bed. En het kan niet eens mooi zitten! Op een nacht heeft hij er genoeg van en sluipt naar het wiegje. Hij neemt het speeltje mee. Samen vliegen ze over de bergen en galopperen ze over het strand. Fabeltje wil naar de wolven, maar als ze daar zijn aangekomen, is hij niet meer zo zeker van zijn plan."

naar de wolven

Kookboek: Grillmasters, Seppe Nobels en Peter de Clercq

Is onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Dit is echt een boek voor de zomermaanden. Ik ben zelf geen barbecue'er, maar als ik dit boek zie krijg ik wel zin om het te doen. De recepten zijn erop gericht dat je alles op dat ene vuur kunt bereiden, dus ook de saus die je bij de barbecue wil. Er staan recepten in voor scheermessen die op zeewier worden geroosterd, appels die in klei worden gegaard en geroosterde uien met een compote van ui: heel simpel allemaal."

Non-fictie: Breng mij die horizon! Filosofische reisverhalen, Jos de Mul

Is onlangs verschenen

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "Wie op reis - ter verstrooiing en instructie – een filosoof wil meenemen, doet er goed aan deze publicatie aan te schaffen. In dit voortreffelijk geschreven en persoonlijke boek maakt de lezer niet alleen de geografische omzwervingen van de auteur mee, maar ook diens reis door de (eigen) tijd: in 35 jaar door Europa, Azië en Amerika. En passant worden we in wijsgerig antropologische zin geïnformeerd over indianen, de Romantiek, Chinese avant-garde, de (post)koloniale mens, Boeddha en Nietzsche. Maar ook thema's die met het reizen zelf samenhangen, komen aan bod, zoals globalisering en toerisme. Het verrassend geïllustreerde werk kan een inspirerende gids zijn, naast het zo noodzakelijke eigen reisgidsje. Het boek is eveneens geschikt voor het type reiziger dat liever thuisblijft."

Fictie: Het feest, Elizabeth Day

Is onlangs verschenen

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Ongelijke vriendschappen zijn al sinds De verborgen geschiedenis van Donna Tartt een hot topic in de literatuur. Zo ook in Het feest van Elizabeth Day. Op de tweede bladzijde van het boek zegt de hoofdpersoon: 'Dit is al de tweede keer in mijn 39 jaar dat ik door de autoriteiten word ondervraagd. In beide gevallen was het vanwege Ben. Wat eigenlijk vreemd is als je bedenkt dat hij mijn beste vriend is. Je zou denken dat beste vrienden beter voor elkaar zorgen.' Ben en Martin groeien op in Engeland. Ze komen uit zeer verschillende klassen, waardoor hun vriendschap argwanend wordt bekeken. Toch houdt die vriendschap decennialang stand, totdat... Nieuwsgierig? Ik ook!"