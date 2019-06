Na de concertseries van hitmusical Elisabeth in 2017, is er nu Aïda in Concert. Wat vinden de Nederlandse recensenten van het openluchtconcert in het Rosmalense Autotron? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Volkskrant - 3 sterren

"Muzikaal is de avond goed verzorgd, want het grote orkest onder leiding van Maurice Luttikhuis klinkt prachtig en er zijn sterke musicalacteurs verzameld als Willemijn Verkaik (Amneris) en Freek Bartels (Radames). Maar wat al gauw een probleem blijkt is de keuze om enkel de liedjes te zingen en de spelscènes ertussen weg te snijden. Aida gaat over een driehoeksverhouding tussen de Egyptische legerkapitein Radames, zijn aanstaande vrouw Amneris en Aida, de dochter van de koning van het onderdrukte buurland Nubië. De musical speelt zich ook nog eens af in verschillende tijden. Wie dit verhaal niet meer helder voor de geest heeft staan, heeft moeite om het concert te volgen.

Wat overblijft zijn de liedjes, en die worden over het algemeen goed gebracht door met name Willemijn Verkaik, de internationaal bekende musicalster wier uithalen zo hard zijn dat ze grote delen van Noord-Brabant bereikt moeten hebben. Het ensemblenummer Mijn pakkie an is, mede ook door de oogverblindende jurken van ontwerper Addy van den Krommenacker, een kleurrijk hoogtepunt."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - 3 sterren

"Anders dan Elisabeth is Aida geen doorgecomponeerde musical. Veel van het verhaal wordt verteld in spelscènes die nu ontbreken. De nuances van het drama verdampen daardoor, met als gevolg dat de songs veel minder raken. Zelfs voor wie de musical destijds zag (2001-2003 in Nederland) is het lastig te volgen. Ook zijn de knipogen en humor door deze vorm grotendeels verloren gegaan. De vraag is dan: waarom zou je dit doen, alleen de liedjes? Het concert heeft namelijk ook niet de kracht van live(pop)concerten waarbij veel waarde zit in de interactie tussen artiest en publiek. Dat contact ontbreekt, omdat regisseur Eddy Habbema voor een vierde wand koos.

Aan de uitvoering ligt het niet. April Darby (Aida), Freek Bartels (Radames) en Willemijn Verkaik (Amneris) hebben sterke stemmen die de enorme uithalen indrukwekkend zingen – al ligt de nadruk wel te vaak op volume, met veel scherpe uithalen. Het rijke liveorkest klinkt overweldigend, de choreografieën van Daan Wijnands voor het ensemble zijn strak, energiek en origineel, de kostuums schitteren (vaak ook letterlijk) en de buitenlocatie aan het water zorgt voor spektakel met fonteinen, rook, vuur en vonken. Entertainend is het zeker."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - 2 sterren

"Chemie tussen Bartels en Darby lijkt er nauwelijks te zijn en hoewel Verkaik als Radames’ verloofde Amneris weer eens laat horen hoeveel power zij in haar stem heeft, brengt zij een humoristisch nummer als Mijn pakkie an nu veel te serieus. Heel even lukt het April Darby weliswaar om met het lied Vergeet hemde emotie aan te tikken, maar echt raken doet het verder nergens.

Dat komt wellicht ook door het ontbreken van iedere theatrale context. Aida in Concert drijft volledig op de liedjes en doordat er nauwelijks spelscènes in voorkomen, is het voor mensen die de oorspronkelijke musical nooit gezien hebben allemaal vrij lastig te volgen. De ontwikkelingen lijken soms bijna uit de lucht te komen vallen. Het concert is weliswaar nog enigszins aangekleed met choreografieën van het ensemble en wat knullig ogende vuur- en rookeffecten, het is te weinig om het publiek ook daadwerkelijk mee te voeren in de onmogelijke romance tussen Radames en Aida en het loyaliteitsconflict dat dat veroorzaakt bij de Nubische koningsdochter. En dat het dan allemaal best lekker klinkt en er vocaal en muzikaal gezien echt wel wat te genieten valt, is in deze opzet dan toch echt te mager."

Lees hier de volledige recensie