Judith Krantz, bekend van romans als Prinses Daisy en Scruples, is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden.

Haar woordvoerder meldt aan Amerikaanse media dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Krantz overleed in het bijzijn van familie, vrienden en haar vier honden in haar huis in Bel Air, Californië.

De auteur verkocht wereldwijd meer dan tachtig miljoen boeken, die werden vertaald in meer dan vijftig talen. Zeven van deze verhalen werden verfilmd in de vorm van een miniserie.

De auteur begon haar carrière als journalist voor titels als Good Housekeeping en Cosmopolitan. Haar debuutroman Scruples, over de wereld van de jetset en mode, kwam uit in 1977. Krantz, die vooral schrijft over mensen die een luxueus leven leiden, was toen vijftig jaar oud. Het boek belandde vier maanden later op de eerste plek in de bestsellerlijst van The New York Times.

"Mijn boek is als een bubbelbad voor vrouwen", zei Krantz over haar debuut. "Het is het soort boeken waar mensen van houden. Ik vind het zelf ook heel goed."