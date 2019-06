Museum Boijmans Van Beuningen krijgt geen dependance in het oude V&D-gebouw in Rotterdam Zuid. Het museum heeft afgelopen jaar de mogelijkheden van een dependance onderzocht, maar de conclusie is dat het niet gaat lukken.

In het oude V&D-gebouw had de tweede locatie voor het museum moeten komen. Onderdeel van het plan was onder andere een proeftuin voor kinderen.. De financiering voor het plan kwam niet rond, aldus het museum.

Het museum laat weten verder te gaan met nieuwe plannen op bestaande locaties. In 2021 wordt de hele collectie bij elkaar gebracht in Depot Boijmans Van Beuningen. Dit depot is ook toegankelijk voor publiek.