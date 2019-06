Modeontwerpster Gloria Vanderbilt is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat maakte CNN maandag tijdens een nieuwsuitzending bekend.

"Gloria Vanderbilt was een bijzondere vrouw die van het leven hield en dit op haar eigen wijze invulde", zegt haar zoon, nieuwslezer Anderson Cooper.

"Wat een ontzettend bijzonder leven had ze. Ze was een schilder, een schrijver en een ontwerper, maar ook een goede moeder, echtgenote en vriendin. Ze was 95 jaar, maar iedereen die met haar omging vond haar cool en modern."

Volgens entertainmentsite TMZ is de ontwerpster overleden aan de gevolgen van maagkanker. Ze is overleden in het bijzijn van vrienden en familie.

Vanderbilt, afkomstig uit een zeer vooraanstaande Amerikaanse familie met Nederlandse wortels, brak in de jaren vijftig door als topmodel en actrice in onder meer The Love Boat en in het theater.

Vanderbilt vooral bekend door zwanenlogo

Ze werd vooral bekend in de jaren zeventig als modeontwerpster. Zo bracht ze een lijn met verschillende jeans uit, die een strakker model hadden dan de meeste spijkerbroeken die destijds gemaakt werden.

Op de achterkant stond haar merknaam geborduurd, evenals het zwanenlogo van Gloria Vanderbilt. Dit logo was ook prominent te zien op het parfum dat zij uitbracht en nog steeds veel wordt verkocht. Ze bedacht dit logo door de eerste productie waarin ze speelde, getiteld The Swan.

Vanderbilt verkocht miljoenen van deze jeans. Met zakenpartners van haar merk GV Ltd. en haar advocaat belandde ze in een rechtszaak, omdat ze hen beschuldigde van fraude. Vanderbilt won de zaak en kreeg 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro).

Ook schreef Vanderbilt gedurende haar leven meerdere boeken, waaronder drie romans en vier memoires. Ze maakte ook diverse artikelen voor onder meer Vanity Fair en Elle.

In 2016 schreef ze een boek met haar zoon Anderson Cooper, getiteld The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son On Life, Love, and Loss. Ook kwam er een documentaire uit over de ontwerpster, waarin haar band met Cooper een grote rol speelde, maar ook haar familiegeschiedenis en de media-aandacht die dit opleverde.

Ontwerpster had relaties met Roald Dahl en Frank Sinatra

Vanderbilt was een van de eerste ontwerpers die ook in de media te zien was en ook ontzettend veel aandacht kreeg van de pers. Zo zou ze relaties hebben gehad met bekende namen als Marlon Brando, Frank Sinatra, Roald Dahl en Gene Kelly.

Ook op zeer jonge leeftijd was er al veel media-aandacht voor Vanderbilt en haar familie. Toen zij achttien maanden was, overleed haar vader en raakten haar moeder en tante verzeild in een rechtszaak waarin beiden voogdij eisten over de zorg van Vanderbilt en haar halfzusje Cathleen. Hun tante won de zaak uiteindelijk. Dit verhaal werd in de jaren tachtig verfilmd als miniserie op zender NBC, dat genomineerd werd voor meerdere Emmy Awards en een Golden Globe.

"Als tiener probeerde ze de spotlights te ontwijken, maar journalisten en fotografen volgden haar overal", zegt Cooper op CNN. "Ze was vastbesloten om iets van haar leven te maken en de liefde te vinden die ze zo hard nodig had."

Ze trouwde in haar leven vier keer. Haar recentste huwelijk vond plaats in 1963 en duurde vijftien jaar. Haar echtgenoot Wyatt Emory Cooper overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Met hem kreeg ze twee zoons, Carter en Anderson, die bekend is geworden als CNN-nieuwslezer. Carter pleegde in 1988 zelfmoord.

Tot 2006 was Vanderbilt samen met fotograaf en filmmaker Gordon Parks.