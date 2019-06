Conchita Wurst is een van de juryleden van de Botenparade Pride Amsterdam 2019. Andere juryleden zijn Romana Vrede, Jeangu Macrooy en Richard Groenendijk. Dit heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Cornald Maas is net als voorgaande jaren jury-voorzitter. De jury beoordeelt de boten op basis van beste uitvoering, beste verbeelding van het festival-thema en een eigen gekozen maatschappelijk thema.

Het thema van het evenement is dit jaar 'Remember the past, create the future'. "We herdenken de Stonewall-rellen, die vijftig jaar geleden in New York uitbraken en die een scheidingslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging", meldt Maas.

De Pride Amsterdam is van 27 juli tot en met 4 augustus. Met het festival wordt aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI's in het bijzonder.