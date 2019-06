Er komt een Nederlandse musical over prinses Diana. From Diana With Love wordt ontwikkeld door MediaLane, het productiebedrijf van Iris van den Ende, de dochter van Joop.

Het script is van de hand van Dick van den Heuvel, die eerder de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt schreef.

"De afgelopen maanden hebben we het plan stilgehouden, maar nu ik de eerste twintig pagina's aan dialogen en ideeën van hem heb gelezen, weet ik zeker dat het gaat werken. Het is smullen", vertelt Van den Ende in gesprek met De Telegraaf.

Negentien jaar geleden was er in Nederland ook al een musical over Diana te zien, met Vera Mann in de hoofdrol, maar volgens Van den Ende is er inmiddels zo veel meer bekend over de prinses.

"Er is alle reden nu juist een veel grotere, nieuwe show rond haar te maken. Het verhaal vanuit het 'nu' vertellen, dat is nooit eerder gebeurd. Dat idee maakt dat het heel bijzonder kan worden, ik stel me er veel van voor."

Verhaal Diana door de ogen van haar kinderen verteld

In de musical zal dit keer het verhaal van Diana door de ogen van haar kinderen verteld worden. "Op een realistische manier voert zij gesprekken met William en Harry, zij bemoeit zich met hun partnerkeuze, we hebben een manier gevonden waarop dat zeker gaat werken", vertelt de producente.

Het is nog niet bekend wie de rol van Diana gaat spelen."Wat ik wel weet, is dat het in elk geval een heel ervaren actrice zal moeten zijn. Dit moet beslist iemand zijn die al langer op het toneel staat. Maar wie? We hebben nog geen idee", aldus Van den Ende.