Bryan Cranston heeft zondagavond een Tony in ontvangst genomen voor zijn rol in het toneelstuk Network. Het is de tweede winst bij de Tony Awards voor de Breaking Bad-acteur.

Cranston viel in 2014 ook al eens in de prijzen. Hij ontving toen de Tony voor beste hoofdrol in het stuk All The Way.

Naast Cranston sleepte de 87-jarige actrice Elaine May een prijs in de wacht. Ze won de award voor de beste vrouwelijke hoofdrol voor haar optreden in het toneelstuk The Waverly Gallery.

Stephanie J. Block won een Tony voor haar hoofdrol in de musical The Cher Show. De prijs voor de beste mannelijke hoofdrol in een musical ging naar Santino Fontana in Tootsie.

The Ferryman werd uitgeroepen tot beste toneelstuk, terwijl de Tony voor de beste musical naar Hadestown ging. De prijsuitreiking werd aan elkaar gepraat door presentator James Corden.