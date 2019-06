Holly Mae Brood en Thomas Cammaert gaan een rol spelen in Lazarus. Eerder werd al bekend dat ook Noortje Herlaar, Gijs Naber en Pieter Embrechts in de musical over David Bowie te zien zullen zijn.

De bijdrage van Brood werd bekendgemaakt in 6 Inside. De dochter van Herman Brood gaat de rol van Maemi vertolken. Cammaert kruipt in de huid van Michael, zo werd bekend in RTL Boulevard.

Lazarus is vanaf 13 oktober te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De productie is al met vijf maanden verlengd om aan de grote vraag naar kaarten te kunnen voldoen. Lazarus speelt voorlopig tot eind april.

Brood is momenteel te zien als presentatrice van het RTL-programma Love Island. Cammaert was vorig jaar te zien in Romeo en Julia. Eerder had hij twee rollen in Soldaat van Oranje.