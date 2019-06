De Nationale Opera (DNO) moet zich voor de tweede maal voor de rechter verantwoorden omdat het operagezelschap niet langer toestaat dat recensent Olivier Keegel op hun perslijst staat. DNO ontnam de journalist zijn persfaciliteiten nadat hij een kritisch stuk voor Het Parool schreef.

In het betreffende artikel noemde de recensent het nieuwe seizoen van DNO "een hautaine klap in het gezicht van de traditionele liefhebber". DNO zei dat hiermee "de grens van het journalistiek aanvaardbare is overschreden".

Een woordvoerder van DNO voegde toe dat de recensent nog steeds welkom is, maar dan wel moet betalen voor zijn eigen kaartje en dus niet meer toegevoegd kan worden aan de perslijst.

Keegel sleepte DNO vervolgens voor de rechter, wat in het voordeel van de gedaagde partij werd beslist. De recensent ging in hoger beroep en deze zaak dient op 21 juni.

DNO: Niet geweigerd petitie in ontvangst te nemen

In de tussentijd werd door journalist Robert Vinkenborg een petitie gestart, die is ondertekend door onder meer de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en diverse personen uit de muziek- en mediawereld. DNO zou volgens Vinkenborg weigeren de petitie in ontvangst te nemen.

In een reactie tegenover NU.nl stelt DNO dat dit niet klopt. "Wij nemen graag petities in ontvangst", aldus een woordvoerder. "Maar in dit geval maken de argumenten van de petitie deel uit van een lopende rechtsgang. Een kort geding was aangespannen door Olivier Keegel en is door De Nationale Opera gewonnen."

"Olivier Keegel is hiertegen in beroep gegaan en hij vraagt dus nu een uitspraak van de rechter. Vanzelfsprekend respecteren we dat. Het is dus nu ook aan de rechter om die argumenten te wegen en tot een uitspraak te komen. Dat willen we graag afwachten."